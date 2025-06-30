2025Ç¯6·î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂ¡×¤µ¤ó¤Ø¡£Saya¤¬¤Ò¤â²ò¤¯À±¤ÎÅú¤¨
¥¢¥¹¥È¥í¥í¥¸¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Saya¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î1¥«·î¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î·î¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)
¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë6·î6Æü¤Ë¼é¸îÀ±¤Ç¡¢°¦¤ÈÈþ¤ò»Ê¤ë¶âÀ±¤¬¤ª¤¦¤·ºÂ¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¡£¶âÀ±¤Ï»þ¤Ë¸«¤«¤±¾å¡¢¡ÖµÕ¹Ô¡×¤·¡¢¿´¤òÏÇ¤ï¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤â¡¢3·î2Æü¡Á4·î13Æü¤Þ¤Ç¡ÖµÕ¹Ô¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤¦¤·ºÂ¤µ¤ó¤âÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢6·î¤Ï¶âÀ±¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£9Æü¤Ë¤Ï»×¹Í¤ò»Ê¤ë¿åÀ±¡¢10Æü¤Ë¤Ï³ÈÂç¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÌÚÀ±¤¬¡Ö´Ä¶¤äÅÁÃ£¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡£ÃÏ¸µ¤äÃÏ°è¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ï¹¤¬¤ê¤¬¡£17Æü¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤ò»Ê¤ë²ÐÀ±¤¬¡ÖÎø°¦¤äÁÏÂ¤¡¢»Ò¤É¤â¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ËÀ¿¼Â¤µ¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£21Æü¤Î²Æ»ê¡¢25Æü¤Î¿··î¤ò·Ð¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÎØ¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£
7·î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Æ¬¾å¤Ë¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¡¢Å·²¦À±¤¬ÂÚºß¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7·î5Æü¤Ë¶âÀ±¤¬¡¢7Æü¤ËÅ·²¦À±¤¬¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¾ðÊó¡×¤Ë´Ø¿´¤¬°Ü¤ê¤½¤¦¡£5Æü¤Ë¤Ï³¤²¦À±¡¢13Æü¤Ë¤ÏÅÚÀ±¡¢18Æü¤Ë¤Ï¿åÀ±¤¬¡ÖµÕ¹Ô¡×¡£Àª¤¤¤ä´ª¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¡£ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤ò¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Saya¡Û
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÊ¸É®¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Î»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿1999Ç¯¤ÎÈÕ¡¢ÀêÀ±½Ñ¤È½Ð²ñ¤¦¡£2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¸å¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¹¹ð·ÏÇÞÂÎ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2008Ç¯¤è¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÀ±Àê¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¤âÂ³¤¯Ä¹´üÏ¢ºÜ¤Ë¡£2011Ç¯¤è¤ê²Æì¡¢2016Ç¯¤ËµþÅÔ°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥Û¥í¥¹¥³¡¼¥×¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äÍö¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Åìµþ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÉã¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÛÁö¡£¡ØLEEweb¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡Ø¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¡Øhanna¡Ù¡ÊÃÝÃæÄí±àÎÐ²½¡Ë¡Ø¤¤â¤Î¤È¡Ù¡ÊµþÅÔ¤¤â¤Î»Ô¾ì¡Ë¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¸÷¤ëÀ±Àê¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À±¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍí¤á¤¿¥³¥é¥à¤â¿Íµ¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¹¤®¤ä¤Þ¤Þ¤ê¡Û
(Ê¸:Saya)