¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ËÌÉô¤Î½»¿Í¤ËÂàÈòµá¤á¤ë¡¡¿¯¹¶ÈÏ°Ï³ÈÂç¤« µ¾À·¼Ô¤ÎÁý²Ã·üÇ°¡¡²áµî24»þ´Ö¤Î¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô72¿Í¤Ë
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤Î½»¿Í¤ËÂàÈò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿¯¹¶ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¾À·¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï29Æü¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤Î¥¬¥¶»Ô¤Ê¤É¤Î½»¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÆîÉô¤Ø¤ÎÂàÈò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Þ¤Ç¿¯¹¶ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤ÎÀïÆ®¤ò·ã²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃæÅì¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ï29Æü¡¢ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢²áµî24»þ´Ö¤Î¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤¬72¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¬¥¶Á´ÅÚ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»à¼Ô¤¬5Ëü6500¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎËÌÉô¤Ç¤Î¿¯¹¶³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¾À·¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£