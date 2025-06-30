¡ÖÌ²¤ê¤ÏÀõ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¥¢¥Ê¿·³¤Þ¤æ¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー½¢Ç¤·èÄê¡ª¤ª¤ÂÀ¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¿·³¤Þ¤æ¡Ê¤·¤ó¤«¤¤¡¦¤Þ¤æ¡Ë¤¬¡¢£¶·î£³£°Æü(·î)¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·³¥¢¥Ê¤ÏËè½µ·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½¥³ー¥Êー¤ä¤ªÅ·µ¤¥ê¥Ýー¥¿ー¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î½éÌÄ¤(¢¨)¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿·³¥¢¥Ê¡£Æþ¼ÒÁ°¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡ØÆ´¤ì¡Ù¤«¤é¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·³¥¢¥Ê¤Î²ÃÆþ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤ò¡ª
¢¨½éÌÄ¤¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ£±¿ÍÎ©¤Á¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÅÅÇÈ¤ËÀ¼¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È
¢£¿·³¥¢¥Ê¥³¥á¥ó¥È
Q: ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤³¤³¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´äËÜ¥¢¥Ê¤ä¾®Ý¤¥¢¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¿·¿Í¤À¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤â¤»¤º¤Ë²²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー²ÃÆþ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤ó¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÊ¹¤¡¢¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤âÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ï¸µ¡¹Æ´¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¦½¤¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ò¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤È¶¦¤ËÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Êç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÌÄ¤¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Q¡§ºòÆü¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤Ë¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÆü¤Ï¡ÖÂè£´£¶²ó£Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ê¥¹¥È¤ËÆ±´ü¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡¢¡ÖÆ±´ü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Ì²¤ê¤ÏÀõ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä«¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÌÜ³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§¤É¤ó¤Ê¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¿·³¤¬¤¤¤ë¤«¤éº£Æü¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÈÇ®¤Ã¤Ä¤¤¤Ê～¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤äÇ®ÎÌ¤Î¹â¤µ¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ë»¤·¤¤Ä«¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´äËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤«¤é¤â¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÎéµ·¤ò½Å¤ó¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
Ëè½µ ·îÍË～¶âÍË¡¡Ä«£µ»þ£°£°Ê¬～£¸»þ£°£°Ê¬¡Ê´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë