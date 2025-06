Mellow Youthが7月2日、全新曲収録のアルバム『GOKAN』をリリースする。同アルバム収録曲より「Kafka」のミュージックビデオが公開となった。 7曲目に収録される「Kafka」はアルバムの中で最も激しいアッパーなロックナンバーだ。ミュージックビデオは、CGを駆使したダークな映像と目まぐるしい曲展開とのリンクが高揚感を誘う仕上がりだ。 ■フルアルバム『GOKAN』2025年7月2日(水)発売配信リンク:https://mellowyouth.lnk.to/gokan発売元:JMS01 STEP BY STEP02 うつろい03 2人のダンス04 トラベラー05 Outre noir06 春になれば07 Kafka08 雫のまま09 BAD BOY10 Your Parts ■<“GOKAN” release party「SYNESTHESIA」>2025年9月7日(日) 東京・代官山 SPACE ODDチケット:http://eplus.jp/mellowyouth/ 関連リンク ◆Mellow Youth オフィシャルサイト◆Mellow Youth オフィシャルX

The post Mellow Youth、フルアルバム『GOKAN』収録曲からダークな世界観漂う「Kafka」MV公開 first appeared on BARKS.