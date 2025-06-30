Mellow Youth¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOKAN¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´ÑÉº¤¦¡ÖKafka¡×MV¸ø³«
Mellow Youth¤¬7·î2Æü¡¢Á´¿·¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOKAN¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤è¤ê¡ÖKafka¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ 7¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖKafka¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·ã¤·¤¤¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢CG¤ò¶î»È¤·¤¿¥À¡¼¥¯¤Ê±ÇÁü¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¶ÊÅ¸³«¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¹âÍÈ´¶¤òÍ¶¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£ ¡¡ ¢£¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOKAN¡Ù2025Ç¯7·î2Æü(¿å)È¯ÇäÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://mellowyouth.lnk.to/gokanÈ¯Çä¸µ¡§JMS01 STEP BY STEP02 ¤¦¤Ä¤í¤¤03 2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹04 ¥È¥é¥Ù¥é¡¼05 Outre noir06 ½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð07 Kafka08 ¼¶¤Î¤Þ¤Þ09 BAD BOY10 Your Parts ¡¡ ¢£¡ã¡ÈGOKAN¡É release party¡ÖSYNESTHESIA¡×¡ä2025Ç¯9·î7Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦Âå´±»³ SPACE ODD¥Á¥±¥Ã¥È¡§http://eplus.jp/mellowyouth/ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡Mellow Youth ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡Mellow Youth ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
The post Mellow Youth¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOKAN¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´ÑÉº¤¦¡ÖKafka¡×MV¸ø³« first appeared on BARKS.