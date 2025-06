BAND-MAIDが、オープニングテーマを担当しているTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』の劇中で登場したインスト楽曲6曲の“弾いてみた”映像を計11本公開した。 ◆弾いてみた動画 BAND-MAIDは劇中で主人公の鈴ノ宮りりさ達が演奏した楽曲のレコーディング及びモーションキャプチャーアクターをつとめており、コメント欄ではその再現度の高さが反響を呼んでいる。また、各楽曲の“本家”からも称賛のコメントが届き、アニメ作品を通してアーティストが繋がる現象も印象的だ。 また、『ロックは淑女の嗜みでして』のオープニングテーマソングとなっている「Ready to Rock」でも、KANAMI(G)による弾いてみた動画キャンペーン(ハッシュタグ #RtR弾いてみた)が5月にアナウンス。演奏が難しい楽曲ながら投稿が寄せられ、KANAMI本人がお気に入り投稿をチョイスしコメントするなどそちらも盛り上がりを見せた。 BAND-MAIDは今後、7月18日に新曲「What is justice?」を配信リリース予定。この楽曲はTVアニメ『桃源暗鬼』のエンディング主題歌に起用されることが発表されており、3クール連続のアニメタイアップ曲となる。 現在開催中の全国ツアー<BAND-MAID TOUR 2025>も各地SOLD OUTが続出中。5月10日から6月28日までのFIRST ROUNDは全公演SOLD OUTし、6月26日からはツアーファイナルとなる東京ガーデンシアター公演を含むFINAL ROUNDのチケット抽選先行受付がスタートしている。 「Ready to Rock」2025年4月4日(金)配信リリース配信URL:https://band-maid.lnk.to/Ready_to_Rock Digital Single「What is justice?」 2025年7月18日(金)配信スタートPre-add/Pre-save: https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice <BAND-MAID TOUR 2025> FIRST ROUND5月10日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA SOLD OUT5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO SOLD OUT5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM SOLD OUT5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT5月31日(土) 新潟 LOTS SOLD OUT6月20日(金) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月21日(土) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月28日(土) 宮城 仙台GIGS SECOND ROUND7月12日(土) 東京 豊洲PIT SOLD OUT7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール8月2日(土) 熊本 B.9 V1 SOLD OUT8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS SOLD OUT8月8日(金) 愛知 DIAMOND HALL8月9日(土) 愛知 DIAMOND HALL SOLD OUT […]

