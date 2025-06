SIX LOUNGEが、最新EP「more than love」に収録されている4曲のシングルカットと新曲「かまわないよ」の計5曲を5日連続で配信リリースする。 7月6日(日)にはバンド初の日比谷野音ワンマンを控える彼ら。ワンマン前日の7月5日(土)に新曲「かまわないよ」を配信し、ライブへと臨む形だ。配信スケジュールは以下の通り。 7月1日(火)グロいラブソング7月2日(水) 死ぬほどあいたいから、だからあいに行くよ7月3日(木) どん底7月4日(金) 天才になって7月5日(土) かまわないよ また、今年10月からは全国6都市をまわるワンマンツアーが10月16日(木)東京・Zepp DiverCityを皮切りにスタートする。 EP「more than love」 2025年5月28日(水)発売https://erj.lnk.to/sMr026 <SIX LOUNGE “Do You Love Me?” TOUR> 2025年6月4日(水) 福岡・BEAT STATION6月6日(金) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM6月9日(月) 大阪・BIGCAT6月10日(火) 愛知・THE BOTTOM LINE6月12日(木) 宮城・RENSA7月6日(日) 東京・日比谷野外大音楽堂 ※東京公演のみワンマン詳細:https://six-lounge.com/contents/881779?tag=all <SIX LOUNGE ONEMAN TOUR 2025> 2025年10月16日(木) 東京・Zepp DiverCity10月19日(日) 広島・CLUB QUATTRO10月28日(火) 宮城・RENSA10月30日(木) 愛知・Zepp Nagoya11月1日(土) 大阪・なんばHatch11月7日(金) 福岡・Zepp Fukuoka詳細:https://six-lounge.com/contents/951320?tag=all 関連リンク ◆SIX LOUNGE オフィシャルサイト◆SIX […]

