¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛTani Yuuki¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ËÌó5,000¿Í¤òÆ°°÷¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎTani Yuuki¤¬6·î29Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ãTani Yuuki Free Live ¡ÈBon Voyage!¡É at ²£ÉÍ⾚¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£ 10Ç¯Á°¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢5Ç¯Á°¤Î7·î1Æü¤Ë¡ÖMyra¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£5Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMyra¡×¡ÖW/X/Y¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸Îß·×1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯2025Ç¯6·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹Ò³¤»Î¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡ãBon Voyage!¡ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¡È¹Ò³¤¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤Æ¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£9·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ11¥õ½ê¤ò²ó¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢12·î15Æü¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ãTani Yuuki Free Live ¡ÈBon Voyage!¡É at ²£ÉÍ⾚¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡ä¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¶Ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Æþ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹Ò³¤»Î¡Ù¼ýÏ¿¶Ê´Þ¤àÁ´11¶Ê¤ò·×5,000¿Í¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡¿¥Õ¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Tani Yuuki¤ÎÃÏ¸µ¡¦³ý¥öºê¤Î¿Íµ¤¤«¤é¤¢¤²Å¹¤Î½ÐÅ¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ï¤ªº×¤ê¾õÂÖ¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËTani Yuuki¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁ´À©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ»éËÃ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¤ËÎÃ¤·¤¤É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿16»þ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂçÀª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Tani Yuuki¤Ï¡¢¡ÖTani Yuuki¤Ç¤¹¡ª ¹Ô¤¯¤¼¡¢²£ÉÍ¡ª¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÃúÇ«¤Ë°·¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÆ»¹Ô¤¯¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Tani Yuuki¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤êÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖMyra¡×¤ò²Î¤¦¤È¡¢¼¡¡¹¤È¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¤ë¡£¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÏÓ¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Tani Yuuki¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤¬Á´¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£ MC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²£ÉÍ¤Ç°ìÈÖÊ¿ÏÂ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤â½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤â´¿·Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤Ê²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹Ò³¤»Î¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢6·î19Æü¤Ë¤ÏÀîºêÂëÌé¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤âYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¾¿Í¤ê»ö¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡È¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¿¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¡£¡É¤Ê¤É¡¢Tani Yuuki¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤éÃµ¤·¸«¤Ä¤±¤¿¡È¶µ·±¡É¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Tani Yuuki¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î³ëÆ£¤äÇº¤ß¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¼«¿È¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¶Ê¤Ë½ñ¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£¤½¤¦¤·¤Æ¶Ê¤ÎÃæ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤âÌÀ¤ë¤¤¤Û¤¦¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¡Ö±¿Ì¿¡×¤ò²Î¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÄ°¤¼ê¤ÎÂ¸µ¤Ë¸÷¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¥¢¥³¥®¤Ë¤½¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤ò¾è¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¤¿Tani Yuuki¤Ê¤ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö°¦¸ÀÍÕ¡×¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤«¤é¥¨¥ê¥¢³°¤Î¼ÇÀ¸¤ËºÂ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Þ¤Ç¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¥µ¥Ó¤ÇTani Yuuki¤Î²Î¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬¼ê¤òÃ¡¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò·Ç¤²¤ë¤½¤Î·Ê¿§¤ÏÊ¿ÏÂ¤½¤Î¤â¤Î¡£¶ÊÃæ¤Ç¤Ï´ÖÁÕ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¡Ö¡ãBon Voyage!¡ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¿Í¡ª¡×¡ÖÎø¿Í¤ÈÍè¤¿¿Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬²ñ¾ìÃæ¤Ë½¼Ëþ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î10Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î5Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÌ¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎÃç´Ö¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÆüÀÖ¥ì¥ó¥¬¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¡¢¤³¤Î²Î¤ò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ÖW/X/Y¡×¡£²Î»ì¤Î°ìÉô¤ò¡ÈÀ²¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤ÑÀÖ¥ì¥ó¥¬¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡É¤ÈÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¦¤¢¤¤¤À¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢²£ÉÍ¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¹ç¾§¤¬µ¯¤¤¿¡£ °ìÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿Tani Yuuki¤Ï¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²»³Ú¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ±£¤ì²È¡¢Æ¨¤²¾ì½ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿Tani Yuuki¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡È¹Ò³¤¡É¤ÏÂ³¤¯¡£Æü¡¹¤ò±Ë¤®Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èè¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢½ýÉÕ¤¯¤³¤È¤â¡¢ÊÌ¤ì¤ËÎÞ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ ½ªÈ×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤¿EDMÄ´¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖLife is beautiful¡×¡¢Í¾¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¡ÖÌ´¶ô¡×¡£ÀÖ¥ì¥ó¥¬¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Tani Yuuki¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡ÖÆü¡¹ÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ëö¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿·ë²Ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¿ÍÀ¸¤Î¹Ò³¤»Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¸å²ù»Ë¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°ìÁØ´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ ¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤Þ¤¿¤Í¡ª¡×¡£Tani Yuuki¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÉ¬¤º¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ ¼èºà¡¦Ê¸¡ýÌðÅçÍ³²Â»Ò»£±Æ¡ýYoshihiro Sakata¡¿MIKAGE ¡¡ ¢£¡ãTani Yuuki Free Live ¡ÈBon Voyage!¡É at ²£ÉÍ⾚¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡ä2025Ç¯6·î29Æü(Æü) [¡Ä]
The post ¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛTani Yuuki¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ËÌó5,000¿Í¤òÆ°°÷¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡× first appeared on BARKS.