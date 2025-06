East Of Edenが、自身の春ツアーより2公演を収録した映像作品『East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~』を8月20日にリリースする。 このツアーは、ベーシストMINAの加入により新体制となった彼女たちが1stフルアルバム『The First Eden - Seeds Of Hope』を携え臨んだもの。映像作品には3月20日と4月8日の公演が収録される。 本来ツアーファイナルとなるはずだった3月20日の公演は、新メンバーMINAが体調不良により欠席という事態に。その後、急遽追加された4月8日の公演では5人が揃い、ギターのYukiの産休前ラストのワンマンステージでもある特別な一夜が実現した。 映像作品ではこの2公演を完全収録した上で、ツアーのリハーサルや公演の直前・直後のインタビューを収めた約30分のメイキング映像もあわせて収録。ボリューム満点の内容となっている。 商品はDVD、Blu-rayの通常仕様に加え、ワーナーミュージック・ストア限定の数量限定豪華盤も登場。ライブ写真を使用したフォトカード(5枚)、オリジナルのカセットホルダー、バンドロゴ入りピンズの3点グッズ、さらに80Pにおよぶブックレットが付属し、本日30日より予約受付が開始されている。 East Of Edenは、新曲がBS-TBSで10月2日(木)よる11時スタートの新ドラマ『御社の乱れ正します!2』の主題歌に決定したことも発表され、今後の活躍にも注目が集まっている。 ■映像作品『East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope 〜』 2025年8月20日発売 ・通常盤(DVD) 価格: 9,000円(税抜)/ 9,900円(税込)/ 品番:WPBL-90683-4・通常盤(Blu-ray)価格: 9,000円(税抜)/ 9,900円(税込)/ 品番:WPXL-90346-7 ・豪華盤(ワーナーミュージック・ストア限定盤) 通常盤のBlu-rayに豪華80Pのブックレット&グッズ付き (グッズ:カセットテープカードホルダー、ピンズ、フォトカード5枚セット) 価格: 15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)/ 品番:WPXL-60013-4 ▼収録曲(共通)・Disc-1:3/20 Zepp DiverCity パフォーマンス映像Shooting StarChasing the […]

