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East Of Eden¤¬¡¢¼«¿È¤Î½Õ¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê2¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØEast Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~¡Ù¤ò8·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥ÈMINA¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe First Eden - Seeds Of Hope¡Ù¤ò·È¤¨Î×¤ó¤À¤â¤Î¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ï3·î20Æü¤È4·î8Æü¤Î¸ø±é¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ ËÜÍè¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿3·î20Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µÞî±ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿4·î8Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï5¿Í¤¬Â·¤¤¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎYuki¤Î»ºµÙÁ°¥é¥¹¥È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ ±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Ï¤³¤Î2¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¸ø±é¤ÎÄ¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ý¤á¤¿Ìó30Ê¬¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¼ýÏ¿¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¾¦ÉÊ¤ÏDVD¡¢Blu-ray¤ÎÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¤âÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(5Ëç)¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¥í¥´Æþ¤ê¥Ô¥ó¥º¤Î3ÅÀ¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤Ë80P¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ËÜÆü30Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ East Of Eden¤Ï¡¢¿·¶Ê¤¬BS-TBS¤Ç10·î2Æü(ÌÚ)¤è¤ë11»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¼Ò¤ÎÍð¤ìÀµ¤·¤Þ¤¹!2¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£±ÇÁüºîÉÊ¡ØEast Of Eden Spring Tour 2025 ¡Á Seeds Of Hope ¡Á¡Ù 2025Ç¯8·î20ÆüÈ¯Çä ¡¦ÄÌ¾ïÈ×(DVD)¡¡²Á³Ê: 9,000±ß(ÀÇÈ´)/ 9,900±ß(ÀÇ¹þ)/ ÉÊÈÖ:WPBL-90683-4¡¦ÄÌ¾ïÈ×(Blu-ray)²Á³Ê: 9,000±ß(ÀÇÈ´)/ 9,900±ß(ÀÇ¹þ)/ ÉÊÈÖ:WPXL-90346-7 ¡¦¹ë²ÚÈ×(¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÈ×)¡¡ÄÌ¾ïÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¹ë²Ú80P¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È&¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡¡(¥°¥Ã¥º:¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ô¥ó¥º¡¢¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È)¡¡²Á³Ê: 15,000±ß(ÀÇÈ´)/ 16,500±ß(ÀÇ¹þ)/ ÉÊÈÖ:WPXL-60013-4 ¢§¼ýÏ¿¶Ê(¶¦ÄÌ)¡¦Disc-1:3/20 Zepp DiverCity ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁüShooting StarChasing the [¡Ä]
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