ÌÔ½ë¤Ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¡ÖÀã¡× ¶âÂô¡¦ÅòÍ°²¹Àô¤ÇÉ¹¼¼³«¤
¶âÂô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÉ¹¼¼³«¤¡×¤¬ÅòÍ°²¹Àô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢ÎÃ¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸«ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÆüº¹¤·¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ´À¤âÅ©¤ë½ë¤µ¤Ç¤¹¤¬²Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Àã¡ª¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¶âÂô¤Î±üºÂÉß¡¦ÅòÍ°²¹Àô¤Ë¤¢¤ë³ýÉø¤¤ÎÉ¹¼¼¾®²°¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ë²Ã²ìÈÍ¤¬Åß¤ËÃùÂ¢¤·¤¿Àã¤ò¾·³¤Ø¸¥¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¹Ô»ö¡ÖÉ¹¼¼³«¤¡×¤¬30Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬¤¢¤¿¤ê¤ËÈ´¤±¤ëÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬Àã¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤ª¤è¤½È¾Ç¯´ÖÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àã¤¬º£¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê·Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿Àã¡£2025Ç¯¤Ï2·î¤ÎÂçÀã¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤ÀÑÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤«¤é¡¢60Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ëÉ¹¼¼¾®²°¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ËÀã¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë¸«¤ë¡ÖÀã¡×¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹
¤³¤ÎÆü¡¢»ÔÌ±¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É300¿Í¤Û¤É¤Î¸«ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î±à»ù¤ä¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤â²Æ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÀã¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
Àã¤ò¤µ¤ï¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡Ö²Æ¤ËÎä¤¿¤¤É¹¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Àã¤Î°ìÉô¤Ï¶âÂô±Ø¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î¿¦°÷14¿Í¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈôµÓ¤µ¤Ê¤¬¤é17¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¶âÂô±Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÈôµÓ¤¿¤Á¤¬±¿¤Ó¤Þ¤¹¡×
É¹¼¼¾®²°¤Ç²Æ¤ò·Þ¤¨¤¿Àã¤Ï7·î1Æü¡¢¸©Ä£¤ä¶âÂô»ÔÌò½ê¤Ë¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÁ°ÅÄ²È¤ÎÉð²È²°Éß¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤ÎÌÜ¹õ¶è¤äÊ¸µþ¶è¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖÉ¹¼¼¤ÎÀã¡×¡¢7·î1Æü¤Ë¤Ï¶âÂô»ÔÌò½ê¤ÇÅ¸¼¨¤ÎÍ½Äê
ÅòÍ°²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦±§Ìî°ìÌé²ñÄ¹¡Ö¤³¤ÎÌÔ½ë¤ÎÃæÂçÊÑÎÃ¤·¤²¤ÊÉ¹¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤¬¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¿§¤ó¤ÊÇ¯Âå¤ÎÊý¤ä¿§¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ´ò¤·¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Ü¤ó¤Ü¤êº×¤ê¤Ê¤É¿§¤ó¤Ê¹Ô»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÊÅòÍ°²¹Àô¤Ë¡Ë¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÍè¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡×
¶âÂô±Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿Àã¤Ï½Å¤µ¤¬5¥¥í¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅþÃå¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
7·î1Æü¤Ë¤Ï¶âÂô»ÔÌò½ê¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¦É¹¼¼¤ÇÎÃ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£