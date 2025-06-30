»³·Á¸©¤ÎÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©Éü³è¤Ø¡¡¸©Ì±¤Î7³ä°Ê¾å¤¬»¿À®¡¡¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤¤¸©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´üÂÔ¡×
»³·Á¸©¤ÎÉûÃÎ»ö¤ÎÄê¿ô¤ò¸½ºß¤Î1¿Í¤«¤é2¿Í¤È¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ÎºÎ·è¤¬1Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£2009Ç¯°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Ì±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©¤Ï2005Ç¯¤ËºØÆ£¹°Á°ÃÎ»ö¤¬Æ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬ºÐ½Ðºï¸º¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉûÃÎ»ö1¿ÍÀ©¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢½éÅöÁª¡£ÉûÃÎ»ö1¿ÍÂÎÀ©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎºÇÂç²ñÇÉ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©Éü³è¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¤³¤È¤·3·î¡¢ÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÉûÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸©¤Î¸µ´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ーÉôÄ¹¤Î¹â¶¶Å°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2¿ÍÀ©¤¬Éü³è¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸©¤Ï¤â¤¦1¿Í¤ÎÉûÃÎ»ö¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´±Ë¼»²»ö´±¤ÎÀÞ¸¶±Ñ¿Í¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ì±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
20ÂåÃËÀ¡Ö¸©Á´ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£¾¯¤·¤Ç¤âÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾µÇ§¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ ¤¤¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
20ÂåÃËÀ¡Ö2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤·¤Æ2¿Í¤ÈµÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÏ¢·È¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ ¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ï¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¸©Ì±¤«¤é¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¡×
20ÂåÃËÀ¡Ö2¿Í¤À¤«¤é¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÆ°¤¯¤Î¤« ¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é2¿Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¸µ¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ 2¿Í¡¢3¿Í¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏYBC¥¢¥×¥ê¤ÇÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©Éü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1376¿Í¤ÎÊý¤«¤é²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£»¿À®¤¬72¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢È¿ÂÐ¤¬28¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¿À®¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤«¤é¤Ï
¡¦»³·Á»Ô¤Î60ÂåÃËÀ¡ÖµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î¶ÈÌ³¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¡×¡£
¡¦Â¼»³»Ô¤Î40Âå½÷À¡ÖºÒ³²¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É°ÊÁ°¤È¤Ï´Ä¶¤¬°ã¤¦¡£ÉûÃÎ»ö¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤¸©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢È¿ÂÐ¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢
¡¦»³·Á»Ô¤Î60ÂåÃËÀ¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡£
¡¦»³·Á»Ô¤Î60Âå½÷À¡ÖÃæ±û¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ÏÂç»ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ØÉûÃÎ»ö¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬½éÅöÁª¤·¤¿2009Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¡¢ÉûÃÎ»ö2¿ÍÀ©¤ÎÇÑ»ß¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Êý¿Ë¤ÎÊÑ¹¹¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤È¤â¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÉûÃÎ»ö¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÉûÃÎ»ö¤ÎÄê¿ô¤ò1¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢»³·Á¤Î¤Û¤«¤ËÉûÃÎ»ö¤ÎÄê¿ô¤ò1¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ»¼è¡Ê52Ëü5911¿Í¡Ë¡¢Åçº¬¡Ê63Ëü4971¿Í¡Ë¡¢¹áÀî¡Ê90Ëü9977¿Í¡Ë¡¢¹âÃÎ¡Ê64Ëü7400¿Í¡Ë¤Î4¤Ä¤Î¸©¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¸©¤â»³·Á¤è¤ê¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ä°¦ÃÎ¤Ç¤Ï4¿Í¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÂçºå¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÉûÃÎ»ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÉûÃÎ»ö¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸©¿Í»ö²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ç¤Ï①ÃÎ»ö¤ÎÊäº´②½ÅÍ×»ö¶È¤äÉô¶É²£ÃÇÅª¤Ê¹ÔÀ¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ»ö¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ºö¤Î´ë²è¤ò»Ê¤ë¤³¤È③¿¦°÷¤¬Ã´¤¦»öÌ³¤Î´ÆÆÄ④ÃÎ»ö¤Ë»ö¸Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¿¦Ì³ÂåÍý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉûÃÎ»ö¤ÎÊó½·¤ÏÇ¯³Û¤Ç¤ª¤è¤½1600Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï2¿ÍÀ©¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä·ã¿Ó²½¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÎÄ¹´ü²½¤Ê¤É¹ÔÀ¯¥Ëー¥º¤¬Ê£»¨²½¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö¼Ò²ñ¾ðÀª¤ËÈ¼¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÔÀ¯²ÝÂê¤ËÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á Â¾¸©¤Î¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉûÃÎ»ö2¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¡¢ÃÎ»ö¤òÊäº´¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÉûÃÎ»ö¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸©À¯²ÝÂê¡¢½ÅÍ×°Æ·ï¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÎ¤ò²õ¤·¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¡×
ÉûÃÎ»ö¤ÎÄê¿ô¤ò2¿Í¤È¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ï1Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Í»ö°Æ¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£