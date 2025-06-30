ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡¡7ºÐ²¼ºÊ¤Ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¸¶ÀÐ¤ò¼ê¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ö¤Þ¤À»ØÎØ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Î¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Çµó¼°ÈäÏª±ã¤ò³«¤¡¢²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¤é600¿Í¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÉÆàÉ×¿Í¡Ê35¡Ë¤È¤ÏÌó2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë4·î22Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼·Ç·½õ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ì½ê¤Ï¡¢ºÊ¤¬¹¥¤¤Ê°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±µéÀ¸¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥ê¥é¥ó¥«Î¹¹Ô¤Ç¡¢·ëº§»ØÎØÍÑ¤ÎÊõÀÐ¤ò¹ØÆþ¡£¡Ö¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ï¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬ÍÌ¾¤Ç¡£Í§Ã£¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ò·ëº§»ØÎØ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¡×¡£¸÷µ±¤¯¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¸¶ÀÐ¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À»ØÎØ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÏ¤·¤Æ¡È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢²÷¤¯¡È¤Ï¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥«¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÎÉñ´ì³¦¤Î½ôÀèÇÚÊý¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£