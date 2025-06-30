¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬JA¥°¥ëー¥×¤Ëµá¤á¤ë¥³¥á¡É³µ»»¶â¡É¤Î¸«Ä¾¤·¡¡JA½©ÅÄÃæ±û²ñ¤Î¾®¾¾²ñÄ¹¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¼¨¤¹¡¡½©ÅÄ
¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬JA¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤·¡Ö³µ»»¶â¡×¤òÇÑ»ß¤·¤ÆÄ¾ÀÜÇã¤¤¼è¤ê¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤è¤¦¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JA½©ÅÄÃæ±û²ñ¤Î¾®¾¾ÃéÉ§²ñÄ¹¤Ï¸©Æâ¤Ç¤Ï³µ»»¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ïº£·î20Æü¡¢JA¡¢ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡Ö³µ»»¶â¡×À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³µ»»¶â¡×¤È¤ÏJA¤¬ÀßÄê¤·¤¿²Á³Ê¤ÇÇÀ²È¤ËÁ°Ê§¤¤¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¾ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²ÃÊ§¤¤¤äÊÖ¶â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·JA½©ÅÄÃæ±û²ñ¤Î¾®¾¾ÃéÉ§²ñÄ¹¤Ï30Æü¡¢¡Ø³µ»»¶â¡Ù¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¤âÇÀ²È¤¬¥³¥á¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JA½©ÅÄÃæ±û²ñ¡¡¾®¾¾ÃéÉ§²ñÄ¹
¡Ö¸©ËÜÉô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄã²Á³ÊÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æº£Ç¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¸½¾ì¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤Ø¤Î¶¯¤¤ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JA½©ÅÄÃæ±û²ñ¡¡¾®¾¾ÃéÉ§²ñÄ¹
¡Ö»ä¤Í¾®ÀôÇÀÁê¤¬Çã¤¤¼è¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²Á³Ê¤ò°Â¤¯¤¹¤ë°Â¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊý¤Ç¡×¡Ö°Â¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÄÉµá¤Ï·ë¶ÉºÇ¸å¡ÊÀ¸»º¼Ô¤¬¡ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¤ÏÇÀ²È¤ÎÀ¸»º¥³¥¹¥È¤ò²¼²ó¤ë¶â³Û¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¡£
ÀìÌç»æ¡¢ÊÆ¹ò¿·Ê¹¤Î¸µµ¼Ô¤ÇÄ¹Ç¯¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ä»Ô¶·¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿·§Ìî¹§Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡¢³µ»»¶â¤¬¥³¥áºî¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤äÈ¯Å¸¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
·§Ìî¹§Ê¸¤µ¤ó
¡ÖÇÀ¶¨ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡Ê³µ»»¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ÊÇã¤¤¼è¤é¤º¡Ë¥Îー¥ê¥¹¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤È¤¤¤¦¤ÏÇÀ¶¨¤¬·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤¬·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¬ÂçÁ°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥³¥á¤¬»º¶È¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ì±´Ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÇã¤¤¼è¤ê¤¬Áý¤¨¡¢½¸²ÙÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëJA¡£
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤É¤¦Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¤¤Þ´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£