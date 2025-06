【イーブイガーデン】 6月26日 実装

「Pokémon Trading Card Game Pocket(以下:ポケポケ)」の最新パック「イーブイガーデン」は、そのパック名が表す通り大人気ポケモン「イーブイ」を中心に様々な進化形態ポケモンや専用サポートが目を惹くセットとなっている。

中でも速攻性能に優れた「ブースターex」、特性の2枚ドローが強力で多くのデッキに出張されている「ニンフィアex」等は早速対戦環境で大活躍している様子だ。

他にも専用サポートの「ハウ」を獲得した「ガオガエンex」デッキや、「たべのこし」+「カビゴンex」で高耐久の壁を作りつつ、傷ついたポケモンを「イリマ」で手札に回収するコンボが開拓されたりなど、新時代を感じさせるデッキやコンボが早速多数生まれている。

今回紹介するのはその中でも一際異色の存在「スイーツリレー」デッキだ。今弾から登場した特定のワザを持つポケモンで構成されたこのデッキは、簡単かつ格安のデッキでありながら、しっかり環境デッキと戦える強さも兼ね備えたパワーも秘めている。

デッキレシピや回し方は勿論、対面の有利不利やデッキの改造案等も合わせて紹介するのでぜひチェックしてほしい。

「スイーツリレー」デッキのサンプルレシピ

まず今回紹介する「スイーツリレー」デッキのサンプルレシピがこちらになる。

【サンプルレシピ】

※エネルギーは闘エネのみ

このデッキはワザ「スイーツリレー」を持つポケモンを中心に構成されたデッキだ。連続で使用する事で強力な効果となる「スイーツリレー」を毎ターン撃てる状況を作りつつ、最後は「スイーツリレー」を試合中に使用した数だけ威力が上昇するワザ「ドカもりスイーツ」を持つ「マホイップ」で特大ダメージを狙うデッキとなっている。

しっかりデッキが回っている場合は、「ドカもりスイーツ」のダメージを120~200まで上げられる。そのうえ、ワザの使用に必要なエネルギーも無色1つと少なすぎるのも非常に強力な点だ。

また「スイーツリレー」を持つポケモンもフィニッシャーの「マホイップ」も非ポケモンexで構成されているためポイントレースにも強く、1進化ポケモンしか存在しないので手札事故も起こしづらく安定感があるのもこのアーキタイプの魅力となっている。

【マホイップ】

「スイーツリレー」のフィニッシャーとなるポケモン。「ドカもりスイーツ」はワザ名こそふざけているが、上手く扱えれば無色1エネルギーで出していい火力じゃなくなり、2進化のポケモンexでもワンパンが可能になる恐ろしい存在だ……!

最強火力状態の「マホイップ」を爆誕させるためには「スイーツリレー」を試合中に打ち続ける必要があるため、デッキ内容は必然的に「スイーツリレー」を持つポケモンで固める事になる。

「スイーツリレー」を持つポケモンは現状「マホミル」「ペロッパフ」「ペロリーム」「タルップル」「バニブッチ」「バニリッチ」の6匹で“美味しそうなポケモン”がチョイスされている。

この中でフィニッシャーの「マホイップ」の進化前となる「マホミル」は採用確定枠となり、残りの5匹が自由枠となるのだが、今回紹介するデッキでは「ペロッパフ」&「ペロリーム」の進化ラインを採用した。

不採用組の理由として、「タルップル」は進化前の「カジッチュ」が「スイーツリレー」をつかえないので、後攻1ターン目に「スイーツリレー」を使用できずテンポが悪いことが挙げられる。「バニリッチ」の進化ラインに関しては、エネルギーを水タイプで固定する必要があるため自由度が低いといったデメリット抱えている点が大きい理由となっている。

とは言えこの2匹のポケモンは、採用された「ペロリーム」の進化ラインにない個性として「スイーツリレー」に必要なエネルギー数が少ない事と、各種タイプサポートの恩恵を受けられるといった強味もある。彼らを中心としたデッキ構築も可能になっている点は覚えておこう。

【タルップル/バニブッチ/バニリッチ】

「ペロリーム」の進化ラインの強味としては「マホイップ」と同じ超タイプである事から超タイプのサポートを共有して受けられる点と、エネルギーのタイプが両方とも無色な事で拡張性も非常に高い点が上げられるだろう。

また「ペロリーム」は「スイーツリレー」を所持するポケモンの中で最も高い耐久力を持ち、最も火力の高い「スイーツリレー」が撃てる事からフィジカル面でも優れている事がわかる。

「ペロリーム」のHP120は、1進化ポケモンの中では高水準なステータスで、現環境だと「シルバディ」の「バディブレイブ」を1発耐えれる絶妙な配分だ。条件達成で威力が90となる「スイーツリレー」も並の未進化ポケモンならワンパンかつ、2発使えば2進化のポケモンexも落とせる180ラインに届く絶妙なダメージなのだ。

この事から「マホイップ」をフィニッシャーに添えているデッキではあるが、試合の多くはこの「ペロリーム」の速攻プランで勝利できるほど「ペロリーム」自体が強力なポケモンとなっている。ワザの性能や進化スピードを見れば現環境を席巻している「シルバディ」とほぼ差支えない点からもその強さをご察し頂けるだろう。

その「ペロリーム」を打破した上で、後ろにはダメージ青天井の「マホイップ」が控えているという状況が「スイーツリレー」デッキの強味となっているのだ。

【ペロッパフ&ペロリーム】

「スイーツリレー」で序盤中盤を荒らしつくす実質的なこのデッキのエース!

後攻1ターン目に初手で出した「ペロッパフ」でワザを使い、2ターン目に「ペロリーム」に乗って90ダメージを連発する黄金ムーブが完成すればそれだけで勝ちまで持っていける強さだ

「スイーツリレー」デッキの使い方

このデッキの使い方は至ってシンプル。序盤中盤は「スイーツリレー」を連打して速攻を仕掛け、相手の育成されたエースポケモンが出てきたら「マホイップ」の「ドカもりスイーツ」をぶつけてワンパンを狙うのがメインプランとなる。

行動回数の数だけ有利になる特徴から後攻の立ち回りが特に強い。実質的にアグロプランを行ないながら同時に育成が行なえる点が「マホイップ」の強味なので基本的には攻め攻めプランで押し切るのが最強ムーヴとなる。

デッキ構築を行なう際には「スイーツリレー」の試行回数を増やしてアグロプランを通せるサポートカードと組み合わせる事が重要で、基本的には相手の行動やプランの足を引っ張れるようなカードを投入する事が望ましい。

今回のサンプルレシピの場合は相手の手札を減らして選択肢を抑制できる「レッドカード」や「マーズ」を投入し、「プテラex」を投入する事で相手の進化を制限するプランも可能だ。

「プテラex」は進化前が化石カードであるため、スタートポケモンを邪魔しない点でも相性がいい。「マホイップ」&「ペロリーム」の自由なタイプを取り込める特色ともマッチしていながら先行でのムーヴを強化してくれるのでぜひ試してほしい1枚だ。

【レッドカード/マーズ】

進化デッキ等は最初のターンに手札を抱え込む事が多いためこの2枚の刺さりが非常にいい。育成の足を引っ張って「スイーツリレー」の試行回数を増やそう!

【プテラex】

自分がバトル場に居なくても特性「げんしのさだめ」は効力を発揮するため「スイーツリレー」の連鎖を断ち切らないのがグッド! 相手がベンチで育成を始めたらバトル場のポケモンをサンドバッグに「スイーツリレー」のカウントを進めるのだ

「スイーツリレー」デッキの弱点

続いて本デッキの弱点についても紹介しておこう。ズバリ言えばアグロプランや「スイーツリレー」の連鎖を断ち切ってくる相手にはかなり苦戦を強いられる。

具体的な例を出すと「ソルガレオex」デッキなどが繰り出してくる「エアームド」は悶絶レベルの苦手対面となる。

「エアームド」はポケモンのどうぐを持たせていると威力が50になるワザ「メタルアームズ」を持ち、今回のデッキの序盤の要となる進化前ポケモン「マホミル」「ペロッパフ」を弱点込みでワンパンできてしまうのだ。

「スイーツリレー」でテンポを取る前に、相手に攻められるとたじたじになってしまうのが本デッキの弱点と言える。この事から相手に後攻を取られるのも相当な痛手と言えるだろう。

他にも局所的なカードで言えば「スリーパー」や「アローラベトベトンex」等に「ねむり」や「まひ」等の状態異常でワザの連鎖が途切れたり、「ムーランド」や「スピアーex」などが対面になるとエネルギー不足でワザを撃てなくなるターンが発生したり等が実際に見受けられた。

とにかく自分のテンポが1回途切れてしまった際のリカバリーが非常に大変な部分が本デッキの大きな弱点と言える。

【ソルガレオex/エアームド】

現環境でも多く見受けられるデッキタイプなだけに対面不利なのは相当痛手……! 自分が後攻を取った際はまだゲームになるが、相手に後攻を取られて初手エアームドだった場合の絶望感は凄まじい

【状態異常/エネルギーロック系】

「スイーツリレー」が途切れるとワザの威力が元に戻ってしまうため「ペロッパフ」の速攻プランも途切れる事になる。単純に回数が足りずに「マホイップ」の火力が足りない場面なんかも出てくるので対面したら注意が必要だ……!

「スイーツリレー」デッキの調整案

最後に本デッキの改造プランをいくつか紹介しよう。

「スイーツリレー」は先述した通り基本的にエネルギータイプに縛りがないため様々なカードと組み合わせる事が可能となっている。

例えばエネルギーを水タイプにする事で強力な回復カードである「カイ」を投入するといった構築もアリだろう。この構築の場合は「スイーツリレー」要因として「バニリッチ」の進化ラインを加える事も可能なため、より純度の高い「スイーツリレー」を楽しむ事ができそうだ。

また「ソルガレオex」を始めとしたexタイプのデッキに対して強く出たい場合はエネルギータイプを雷タイプにして「電気オドリドリ」を投入するプランも考えられる。

スタートポケモンを「スイーツリレー」で固定できない部分は痛手だが、特定のデッキを詰み状態まで持って行くことが可能なので対戦環境がexだらけになった際には候補となるだろう。

他にも超タイプかつ最悪スタートポケモンになってもいいほど強力な「ギラティナex」や、エネルギーを悪タイプにする事で火力の補佐が可能な「ダークライex」など、単純に単体性能が高いポケモン達と組み合わせても運用が可能なのでぜひ色々模索してみてほしい。

【エネルギー別組み合わせ候補】

各種エネルギータイプの強い部分を拝借できるのもこのデッキの面白い所! ベースとなる「スイーツリレー」のカード達はどれもレアリティが低く集めやすいので、自分の持っているカードの中でベストな組み合わせを探してみよう

今回は「スイーツリレー」デッキの紹介をしたが、実際に使用した所感として現環境でも実用的に戦えるレベルで基盤がしっかりしているデッキタイプだと筆者は感じた。

流行のデッキタイプに合わせて組み合わせ先を変化させれば長く遊べるアーキタイプな上に、レアカードをほとんど必要としない為お財布にも優しいデッキという部分も素晴らしいポイントだろう。

新弾を少し購入したプレーヤーであれば誰でも組めるデッキタイプとなっているので、ぜひこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。

