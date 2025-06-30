¡ÚM¥ê¡¼¥°¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡ÛEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¢2Áª¼ê¤ò»ØÌ¾
¡¡¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬30Æü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤¬¿·¤¿¤Ë±Ê°æ¹§Åµ¡Ê¤³¤¦¤¹¤±¡¢ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¡¢ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î2Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ÎÃæ¤«¤éM¥ê¡¼¥°¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë!?¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¡È·ÝÇ½¿ÍM¥ê¡¼¥¬¡¼¡É¸õÊä¤¿¤Á¡Ê6¿Í¡Ë
¡¡10¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤¬5000Ëü±ß¤«¤é7000Ëü±ß¤ËÁý³Û¡£10¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤¦¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥óºÇÄã1Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¿·µ¬»²Æþ¤Î¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬4Ì¾»ØÌ¾¤·¡¢¤½¤Î¸å2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤è¤ê¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼À©¤Ç»ØÌ¾Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£É÷ÎÓ²Ð»³¤Ï»ØÌ¾1½äÌÜ¤Ç±Ê°æ¤ò¡¢2½äÌÜ¤ÇÆâÀî¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆâÀî¤Ïºòµ¨¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ò·ÀÌóËþÎ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡24¡¾25¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ½ª½ç°Ì8°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿É÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡¢¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë¡¢Æó³¬Æ²ÎÜÈþ¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÆ±¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ»ØÌ¾Áª¼ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿±Ê°æ¤¬¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡¢»ØÌ¾ÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÏABEMAËã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ÎÃæ¤«¤éM¥ê¡¼¥°¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë!?¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¡È·ÝÇ½¿ÍM¥ê¡¼¥¬¡¼¡É¸õÊä¤¿¤Á¡Ê6¿Í¡Ë
¡¡10¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤¬5000Ëü±ß¤«¤é7000Ëü±ß¤ËÁý³Û¡£10¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀï¤¦¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥óºÇÄã1Ì¾¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡24¡¾25¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ½ª½ç°Ì8°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿É÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡¢¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë¡¢Æó³¬Æ²ÎÜÈþ¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÆ±¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ»ØÌ¾Áª¼ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿±Ê°æ¤¬¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡¢»ØÌ¾ÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÏABEMAËã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¡£