°ËÆ£Íö¡¢¼ê¼ó¹üÀÞ¤Ç¥é¥¤¥Ö£³¸ø±é¤ÎÃæ»ßÈ¯É½¡¡¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ø¡ÖÍ½´ü¤»¤ÌÉé½ý¤Ë»ä¼«¿È¤â¶Ã¤¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö¤¬£³£°Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£··î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö£³¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â°ËÆ£Íö¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯±þ±çÄº¤¡¢¿´¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö£²£°£²£µÇ¯£··î£±£±Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦£±£²Æü¡ÊÅÚ¡Ë£Å£Ø¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¡¢£··î£²£¶Æü(ÅÚ)¡¡£Ë£Ô¡¡£Ú£å£ð£ð¡¡£Ù£ï£ë£ï£è£á£í£á¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°ËÆ£Íö¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ð£ò£å£í£é£õ£í¡¡£Ì£é£ö£å¡Á£Ä£ï£î¡Ç£ô¡¡£Ó£ô£ï£ð¡¡£Ô£è£å¡¡£Í£õ£ó£é£ã!¡¡¡Á¡¡£ö£ï£ì.£²¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°ËÆ£Íö¤¬¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£··î£±£±¡¢£±£²Æü¤ÎÅìµþ¡¦£Å£Ø¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¡¢Æ±·î£²£¶Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦£Ë£Ô¡¡£Ú£å£ð£ð¡¡£Ù£ï£ë£ï£è£á£í£á¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î·×£³¸ø±é¡£¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö°ËÆ£Íö¤Ï¡¢¸½ºß¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÂåÂØ¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¯Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²þ¤á¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢½Å¤Í¤Æ¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ËÆ£ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ£··î¤Î¸ø±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤´°ì½ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¡£¡ÖÍ½´ü¤»¤ÌÉé½ý¤Ë»ä¼«¿È¤â¶Ã¤¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤È¸µµ¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë»ö¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´²÷¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£