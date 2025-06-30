ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬ÈäÏª±ã¡¡¥Í¥Ã¥È½ËÊ¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡¡7ºÐ²¼É×¿Í¤ò½é¸ø³«¡ª¹¬¤»¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°S
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê42¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Î¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¤Çµó¼°ÈäÏª±ã¤ò³«¤¡¢²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¤é600¿Í¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÉÆàÉ×¿Í¡Ê35¡Ë¤È¤ÏÌó2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢4·î22Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±üÍÍåºÎï¤ÊÊý¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤É¤¦¤¾¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È°ÉÆàÉ×¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤´¤í¤«¤é²Ö²Ç½¤¶È¤ËÆþ¤ê¡¢·ëº§¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼·Ç·½õ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¥í¥Ó¡¼¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó8·î¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·»Ï¤á¤ë¡×¤È¡¢°ÉÆà¤µ¤ó¤ÎÍü±à¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼·Ç·½õ¤Ï8·î3Æü¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÈ¬·îÇ¼ÎÃ²ÎÉñ´ì¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£