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¡¡¤³¤Î¡ÈÇ¦¼ÔÅðÎÝ¡É¤òMLB¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡ÖMUST SEE: This slide by Chase Meidroth is WILD¡Ê¤³¤ì¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥É¥í¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÆ°²èÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡£¡ÖThat¡Çs incredible.¡Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¡ÖThis entire play was insane.¡Ê¥×¥ì¡¼Á´ÂÎ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡×¡ÖOne of the greatest slides ever¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ì¤Ä¡Ë¡×¡ÖWow! That¡Çs some impressive presence of mind!¡Ê¤¦¤ï¤Ã¡ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È½ÃÇÎÏ¤À¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¡£
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