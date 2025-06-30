¡ÚFOD¡Û¥É¥é¥Þ¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬·èÄê¡ª
¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹FOD¤¬6·î20Æü 20»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤µ¤é¤ËÄÉµ¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FOD¤Ë¤Æ6·î20Æü ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¶âÍËÆü20»þºÇ¿·ÏÃÇÛ¿®
https://fod.fujitv.co.jp/title/80i5¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¡Ë
https://youtu.be/Z6no1H9Tkbg¡¡¡Ê90ÉÃÍ½¹ðÆ°²è¡Ë
https://youtu.be/rmL0KZMYRrY¡¡¡Ê30ÉÃÍ½¹ðÆ°²è¡Ë
¢£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë±ñÀ¸»á½é¤ÎWEBÏ¢ºÜºîÉÊ¤Ç¡¢Ç¯´Ö920ËüPV¤òµÏ¿¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÂçÍÎ¿Þ½ñ¤è¤ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£
¤½¤ó¤ÊÏÃÂêºî¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢±§º´Âî¿¿¤µ¤ó¤ÈÊ¿Ìî¹¨¼þ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëW¼ç±é¤ÇÂÔË¾¤Î¥É¥é¥Þ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯¿Íµ¤¼Ô¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«µõ¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹ÁáÀî½¨°ìÏºÌò¤ò¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¤ä¡Ø25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡Ù¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë ¤Ë½Ð±é¤·¤¿±§º´Âî¿¿¤µ¤ó¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤À¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥«¥á¥é¤Ë°ìÅÓ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦º°ÌîÎËÊ¿Ìò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Ï±Ç²è¡Ø¥·¡¼¥·¥å¥Ý¥¹¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ù¡¢¡ØÄ·¤ó¤À¥¿¥Ã¥¯¥ëÂçÀûÉ÷¡Ù¤Ê¤É¡¢¼ç±éºî¤ò´Þ¤à6ºîÉÊ¤¬¸ø³«Í½Äê¤ÎÊ¿Ìî¹¨¼þ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡Ù¤ä¡Ø¤ß¤Ê¤È¾¦»ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÀîºêÎ½»á¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡ÊTBS¡Ë ¤Î°ì¸Í·ÄÇµ»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬·èÄê¡ª¡Û
Æ±ºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢µþÅÔÈ¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉHakubi¤¬²Î¤¦¡Ö2025¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉYOURNESS¤¬²Î¤¦¡ÖâÁ¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Hakubi¡¡ÊÒ¶Í¡ÊVocal&Guitar¡Ë
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿·Ê¿§¤ä½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¤Î
´Ø¤ï¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿¼¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö2025¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ð·Ê¤ÈºîÉÊ¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤È
·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¤¬¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
YOURNESS¡¡¸Å´×æÆÊ¿¡ÊGuitar&Programming¡Ë
¡Öº£²ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖâÁ¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë
¡ÈâÁ¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
YOURNESS¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥É¥é¥ÞED¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç
¥Ð¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö²Î¡×¡Ö²Î»ì¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ
¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ ¸ß¤¤¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÂÐ¤·¡¢âÁ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê
¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢âÁÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡È¼«Ê¬¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò
ÀÄ½Õ¤Î»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¼«Í³¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¡¢¥É¥é¥Þ¤È¶¦¤ËED³Ú¶Ê¡ÖâÁ¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ú¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª¡Û
¼«Í³¤Ê¹Í¤¨¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º°Ìî¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Çß¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡ÙÀÐÀÚ´ÝÌò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÉñÂæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºê»³¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¡£
¼«Âð¤Ç¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤ò³«¤¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ÎÁáÀî¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡¢Â©»Ò¤ò¸«¼é¤ëÁáÀî¤ÎÊì¡¦ÁáÀî¤ß¤Á¤¨Ìò¤ò¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÁ´4´§¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Â¼¾å½Õ¼ù¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ÇÀ¾Åç½¨½Ó¤ÎºÊ¡¦²»¤ò¹¥±é¤·¤¿¡¢Ì¸Åç¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¡¢ÁáÀî¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¿ÁáÀî¤ÎÍý²ò¼Ô¤È¤Ê¤ë»³²¼È»Ìò¤ËÈ¬¿À·Ä¿ÎÏº¤µ¤ó¡¢ÁáÀî¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¸åÇÚ¡¦°ÉÌò¤Ëº´·î³¨Èþ¤µ¤ó¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹º°Ìî¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±´ü¡¦ÆîÌò¤Ëµ×ÊÝÇµ¡¹²Ö¤µ¤ó¡¢ÁáÀî¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦»°¥ÎÎØÌò¤Ë¶¶ËÜÏÂÂÀÎ°¤µ¤ó¤È¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ëÂ¿¿ô¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡þ¡Ú1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹â¹»À¸¤ÎÁáÀî½¨°ìÏº¡Ê±§º´Âî¿¿¡Ë ¤Ï¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµõ¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢Í·¤ÓÁê¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¼Î¤Æ¤¿¡È¤¢¤Î¤È¤¡É¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¶µ¼¼¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÁáÀî¤Ï¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¹»¼Ë¤Î²°¾å¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£
Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤²°¾å¤Ç¡¢ÁáÀî¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¡£
Ìµ°Õ¼±¤Ë¡¢²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë²»¤¬¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¡¦º°ÌîÎËÊ¿¡ÊÊ¿Ìî¹¨¼þ¡Ë ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤«¤é»£¤Ã¤¿¡×
º°Ìî¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¡¢ÁáÀî¤Ï¤Ê¤¼¤«¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÆü°ÊÍè¡¢Æó¿Í¤Ï²°¾å¤À¤±¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ï¤¹¡È²°¾åÍ§Ã£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¥¤¤Ê¥«¥á¥é¤ËÌ´Ãæ¤Êº°Ìî¤Ï¡¢ÁáÀî¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£ÁáÀî¤Ï¡¢º°Ìî¤ËÆ´¤ì¤Ë¤â»÷¤¿´¶¾ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¶¯¤¤ÎôÅù´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤²Ê³Ø½àÈ÷¼¼¤Ç¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁáÀî¤Ïº°Ìî¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡È¤¿¤À¤ÎÍ§¾ð¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä
¡þ¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¹â¹»À¸¤ÎÁáÀî½¨°ìÏº¤Ï¡¢¤¢¤ë²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¼«¤é¼Î¤Æ¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ì¹½¤ï¤º¿ÈÂÎ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿´¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤µ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÁáÀî¤Ï¹»¼Ë¤Î²°¾å¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¶õ¤È³¤¤¬Èþ¤·¤¯Í»¤±¤¢¤¦Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Î²»³Ú¤ò¼«Á³¤Ë¸ý¤º¤µ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²°¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Îº°ÌîÎËÊ¿¡£Ìµ°¦ÁÛ¤À¤±¤ì¤É¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥«¥á¥é¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦º°Ìî¤Ë¡¢ÁáÀî¤Ï¶¯Îõ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£¤±¤ì¤ÉÆ±»þ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê»ö¤äÌ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ö¥ì¤Ê¤¤º°Ìî¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¼»ÅÊ¤ÈÎôÅù´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁáÀî¤Ï¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÆü°ÊÍè¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÍ§¾ð¤«¤éÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¨¡
¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÏÂç³ØÀ¸ÊÔ¤Ø¡£º°Ìî¤Ï´õË¾ÄÌ¤ê¤ËÈþÂç¤Ç¥«¥á¥é¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÁáÀî¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î±¿Ì¿¤¬ºÆ¤Ó¸ò¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä
¢£¥É¥é¥Þ³µÍ×
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë
¡üÇÛ¿®¡§6·î20Æü 20»þ¤è¤ê1¡¢2ÏÃÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡°Ê¹ßËè½µ¶âÍËÆü20»þºÇ¿·ÏÃÇÛ¿®
¢¨1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü½Ð±é¡§±§º´Âî¿¿¡¢Ê¿Ìî¹¨¼þ¡¡¡¡È¬¿À·Ä¿ÎÏº¡¢µ×ÊÝÇµ¡¹²Ö¡¢º´·î³¨Èþ¡¢¶¶ËÜÏÂÂÀÎ°¡¢¿¹ÅÄÂç¸Ý¡¢Ä«Æü¤Ê¤Ê¤ß¡¢º´Ìî¼Âºé¡¢¹âÈæÎÉÍ³ºÚ¡¢Æ£Â¼ÌÚ²»¡¢ÁÒ¿ÜÞ«¡¢°æ¾åÍÛ¸þÂç¡¢³ßËôÎ¶¥Î²ð¡¢ºäÅì´õ¡¢²¬·Ä¸ç¡¿ºê»³¤Ä¤Ð¤µ¡¢Ì¸Åç¤ì¤¤¤«
¡ü¸¶ºî¡§±ñÀ¸¡ØÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡Ù¡ÊÂçÍÎ¿Þ½ñ¡Ë
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ÆÆÄ: ÀîºêÎ½¡¢Ê¿°æ½ß»Ë¡Ê4ÏÃ¡Ë
¡¾ µÓËÜ: °ì¸Í·ÄÇµ
¡¾ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°: ¡Ö2025¡×Hakubi¡ÊPONY CANYON¡Ë
¡¾ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°: ¡ÖâÁ¡×YOURNESS¡ÊHIP LAND MUSIC¡Ë
¡¾ ²»³Ú: °¤ÆîÎ¼»Ò
¡¾ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼: ÃæÂ¼Èþ¹á¡Ê¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ë ¡¢²®¸¶Ëã°á¡Ê¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ë ¡¢¼¯Æâ¿¢¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¡¢Ãæ»³¥±¥¤»Ò¡ÊFCC¡Ë ¡¢¹Â¸ýÆ»Í¦¡ÊFCC¡Ë
¡üÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§FCC
¡üÀ½ºî¡§¡ÖÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡üURL¡§
¡¾ https://www.fujitv.co.jp/hisyakaishindo/¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¾ https://fod.fujitv.co.jp/title/80i5¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¾ https://youtu.be/Z6no1H9Tkbg¡¡¡Ê90ÉÃÍ½¹ðÆ°²è¡Ë
¡¾ https://youtu.be/rmL0KZMYRrY¡¡¡Ê30ÉÃÍ½¹ðÆ°²è¡Ë
¡¾ https://www.instagram.com/drama_hksd¡¡¡Ê¸ø¼°Instagram¡Ë
¡¾ https://x.com/drama_hksd¡¡¡Ê¸ø¼°X¡Ë
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë