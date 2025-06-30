¡Ö»Ä¤ê¤ÎÇ¤´üÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¡È£Ó£Î£Ó¤ËÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¡ÉÉ±Ï©»ÔµÄ¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¼¿¦´«¹ð¤â¡ØµÄ°÷Â³Åê¡ÙÉ½ÌÀ¡¡Ê¼¸Ë¸©
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿»ÔµÄ¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¼¿¦´«¹ð¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÏµÄ°÷Â³Åê¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¹â¸«Àéºé»ÔµÄ¡Ê£³£°¡Ë¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢¸©ÃÎ»öÁªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡ÖÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¸õÊä¡ÊºØÆ£ÃÎ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤Î±þ±ç¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤È¤·¤Æºï½ü¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¸«»ÔµÄ¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢º£Ç¯£³·î¡¢É±Ï©»ÔµÄ²ñ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¼¿¦´«¹ð¤ò·èµÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¸«»ÔµÄ¤Ï¡Ö¼¿¦¤ËÃÍ¤¹¤ëÈó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢µÄ°÷³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÈ¬ÌÚÎ´¼¡Ïº»ÔµÄ¡Ë¡Ö·èµÄ¤Î½Å¤ß¤ò¤Ê¤ó¤éÍý²ò¤»¤º¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â¸«»ÔµÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¼¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¤òºÆ¤ÓÄó½Ð¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤Î¼¿¦´«¹ð·èµÄ¤Ë¹â¸«»ÔµÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ä
¡¡¡Ê¹â¸«Àéºé»ÔµÄ¡Ë¡Ö¡Ê¼¿¦´«¹ð¤ò¡Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ»ä¤¬¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»Ä¤ê¤ÎÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×