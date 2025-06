ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年7月1日より、夏のシーズナル・イベントを開催!

思いっきりはしゃいで楽しめる「NO LIMIT!クール・サマー」でパークの夏を盛り上げます。

開催直前となる2025年6月30日にはオープニングセレモニーが行われ、伊藤沙莉さんが登場☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クール・サマー』オープニングセレモニー

開催日:2025年6月30日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年7月1日より、夏のシーズナル・イベントを開催!

「NO LIMIT!クール・サマー」や「ワンピース・プレミア・サマー」、「ユニバーサル・クールジャパン」でパークの夏を盛り上げます。

開催直前となる2025年6月30日にはオープニングセレモニーが行われ、伊藤沙莉さんとエルモ、クッキーモンスター、

スヌーピー、

チャーリー・ブラウン、

マイメロディ、

クロミが登場☆

伊藤沙莉さんはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの感想を述べ、特にサマースプラッシュパレードでびしょ濡れになる体験について「テンション爆上がり」「日頃の疲れを忘れて解放感があった」と語りました。

伊藤沙莉さんは「SPY×FAMILY XRライドオペレーションハイパードライブ」と「薬屋のひとりごとミステリーウォーク」を体験した感想を述べました。

『SPY×FAMILY』のアトラクションについては「大興奮」「アニメの世界観が360度広がり、自分もファミリーの一員になったような感覚」と評価し、『薬屋のひとりごと』については「物語の中に入ったような感覚」と語りました。

続いて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのの熱中症対策について「素晴らしい」と評価し、「安心して楽しめるようにしてくださって、とてもありがたい」と述べました。

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのお気に入りとしてびしょ濡れになる体験を挙げ、「全てを忘れて楽しめる」と語りました。

イベントの締めくくりは、伊藤沙莉さんによる夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開幕宣言!

大量の水が放出され、会場の盛り上がりが最高潮に☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夏に期待が高まるイベントとなりました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!クール・サマー』オープニングセレモニーの紹介でした。

