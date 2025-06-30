¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤¬¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÂçÀä»¿
½÷»Ò¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÇòÇÈÀ¥³¤Íè¡Ê¤·¤é¤Ï¤» ¤«¤¤¤é¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖSummer ready mood¡Ê²Æ¤¬Íè¤ëÊ·°Ïµ¤¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇòÇÈÀ¥¤Ï21Ç¯¤Ë¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢23Ç¯²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¶¥µ»¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£25Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆóËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢°ìËçÌÜ¤ÏÆ©¤±´¶¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ë¥Ã¥ÈÌÖ¤ß¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÆóËçÌÜ¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¤òÊ¤¤¦ÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó¥Ó¥¥Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£