BLACKPINK¡¦¥í¥¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¡ª¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤Î¿·¶Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¼¡¢¡È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¡É¤ÇÂçÃÀÈ©¸«¤»
¥í¥¼¤Ï6·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤¿@alexwarren¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤È¥í¥¼¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ØOn My Mind¡Ù¤ÎMV»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£À±¾ò´úÊÁ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¼ó¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥¼¤Ï¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤È¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¿·¶Ê¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
6·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØOn My Mind¡Ù¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤À¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤È¥í¥¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØOn My Mind¡Ù¤Ï¡¢7·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYou¡Çll Be Alright, Kid¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤Ï¡ØOrdinary¡Ù¤Ç¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
²»¸»¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ä¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥³¥ê¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê¡¼´ÆÆÄ¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£MV¤Ï¡¢Æó¿Í¤Îµ²±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦´¶ÀÅª¤Ê±é½Ð¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥í¥¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥í¥¶¥ó¥Ì¡¦¥Á¥§¥è¥ó¡¦¥Ñ¥¯¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢8ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¡£2012Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢Îý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯3·î¤Ë½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØR¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¡ØOn The Ground¡Ù¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£2024Ç¯6·î¡¢THEBLACKLABEL¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£