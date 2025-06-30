ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©ÅÄ¸©Î©Âç³Ø¤Ï¡¢»ØÆ³¤¹¤ë³ØÀ¸¤ËµÙ³Ø¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤ÎÃËÀ­¶µ°÷¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¶µ°÷¤ÏÊÌ¤Î³ØÀ¸¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Î¹Ô°Ù¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

30ÆüÉÕ¤±¤Ç²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©Âç³Ø¤Î40Âå¤ÎÃËÀ­¶µ°÷¤Ç¤¹¡£

¸©Î©Âç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¶µ°÷¤Ï¡¢»ØÆ³¤¹¤ë³ØÀ¸1¿Í¤Ë¡¢µÙ³Ø¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ºòÇ¯ÅÙ¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÁÊ¤¨¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Î©Âç³Ø¤¬µ¬Äê¤¹¤ë¡Ö¶µ°éµÚ¤Ó¸¦µæ¤Î¾ì¤ÇÍ¥±Û¤·¤¿ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤½¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÅö¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¸ÀÆ°¤ò¹Ô¤¤ÉÔÍø±×¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Ä´ºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÊÌ¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¶µ°÷¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¹Ô°Ù¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¿¾Ê¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©Î©Âç³Ø¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤¶µ°é´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¿¦°÷¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£