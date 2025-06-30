1Æü¡¡´ØÅì¹Ã¿®¡ÁÅì³¤¤Ê¤É¡¡Âì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¡¦¤Ò¤ç¤¦¤â¡¡Å·µ¤µÞÊÑ¤ÈÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü
ÌÀÆü7·î1Æü¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ê¤É¤Ç¡¢±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸á¸å¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂì¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Æü¤ÏÁ´¹ñ16¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ÈÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¡¡ÅÚº½ºÒ³²¡¦Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¦Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü
ÌÀÆü7·î1Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò¤Þ¤ï¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ë¤è¤ëµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸á¸å¤Ï´ØÅìËÌÉô¤ä´ØÅìÆîÉô¤Î»³±è¤¤¡¢¹Ã¿®¡¢Åì³¤(ÀÅ²¬¸©)¡¢ÅìËÌÆîÉô(Ê¡Åç¸©)¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯À¸¡¦È¯Ã£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤ä¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÉ¹¤ÎÎ³¡Ö¤Ò¤ç¤¦¡×¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¿»¿å¤ä´§¿å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³³¤Î¶á¤¯¤äÁý¿å¤·¤¿Àî¡¢ÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤ÎÍ¼Î©¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²ò¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡£µ¤²¹¤¬¼¡Âè¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌëÃÙ¤¯¤Ç¤â¡¢±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¾Ý¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
7·î1Æü¤â¡¢²Æì¤ä¶å½£¡Á´ØÅì¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï33¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï36¡î¡¢Âçºå¤Ï35¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¡¢²Æì¸©(ËÜÅçÃÏÊý¡¦È¬½Å»³ÃÏÊý)¡¢¼¯»ùÅç¸©(±âÈþÃÏÊý½ü¤¯)¡¢µÜºê¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢»³¸ý¸©¡¢¹Åç¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢»°½Å¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»³Íü¸©¤Î16¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£