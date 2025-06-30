¸©Î©¹â¹»Äê°÷¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¡×¼¨¤¹¡¡ÉÙ»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î³ØµéÊÔÀ®¤ÈÊç½¸Äê°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î¥Ëー¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²áµî4Ç¯´Ö¤ÎÃæ³Ø¹»ÊÌ¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤¹¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Î©¹â¹»¤ÎÊç½¸Äê°÷¤Ï¡¢¸©Î©¤È»äÎ©¤ÇÄê°÷¤Î³ä¹ç¤òÄê¤á¤¿¡Ö¸ø»äÈæÎ¨¡×¤òÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÀßÄê¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Å¬Àµ¤ËÄê°÷´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÍèÇ¯½Õ¤ÎÃæ³Ø¹»Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô¿ô¤Ï¡¢º£Ç¯½Õ¤ËÈæ¤Ù402¿Í¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ñµÄ¤Ç»öÌ³¶É¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¡×¤Ï¡¢³ÆÃæ³Ø¹»¤Î²áµî4Ç¯Ê¬¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤ò´ð¤ËÍèÇ¯½Õ¤Î³Æ¸©Î©¹â¹»¤Î³Ø²Ê¤´¤È¤Ë»Ö´ê¼Ô¿ô¤ò¿ä·×¤·¡¢1³Øµé¤ò40¿Í¤È¤·¤Æ³Øµé¿ô¤ò³ÎÄê¤·¡¢Êç½¸Äê°÷¤òÄê¤á¤Þ¤¹¡£
°Ñ°÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³¶É¤Ï¡¢Íè·î¤Î²ñµÄ¤ÇÍèÇ¯½Õ¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¡¢·è¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£