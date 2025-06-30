¡ØM¥ê¡¼¥°2025-26¡Ù¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡¿·¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬4¿Í»ØÌ¾¡¡Åì¾ë¤ê¤ª¤äÆâÀî¹¬ÂÀÏº¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ØM¥ê¡¼¥°2025-26¡Ù¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬6·î30Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£Íèµ¨¤«¤é10¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤¬4¿Í¡¢¡ÖBEAST X¡×¤¬2¿Í¡¢¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤¬2¿Í¡¢¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤¬1¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦¿¹°æ¹ª´ÆÆÄ
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤ÏÍ¥Àè¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¿ÍÌÜ¤ËºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ÎÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢2¿ÍÌÜ¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î»°±ºÃÒÇî¡¢3¿ÍÌÜ¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î°©Àî·ÃÌ´¡¢4¿ÍÌÜ¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎHIRO¼ÆÅÄ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´ûÂ¸¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¡£1½äÌÜ¤Ç¡¢¡ÖBEAST X¡×¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î²¼ÀÐ·á¡¢¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤ÏºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î±Ê°æ¹§Åµ¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£2½äÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖBEAST X¡×¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎÅì¾ë¤ê¤ª¡¢¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤ÏÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎÆâÀî¹¬ÂÀÏº¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Åì¾ë¤Ï2023-24¤Ë¡Ö¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤ËÉüµ¢¡£ÆâÀî¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦¿¹°æ¹ª´ÆÆÄ
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤ÏÍ¥Àè¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¿ÍÌÜ¤ËºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ÎÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢2¿ÍÌÜ¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î»°±ºÃÒÇî¡¢3¿ÍÌÜ¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤Î°©Àî·ÃÌ´¡¢4¿ÍÌÜ¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎHIRO¼ÆÅÄ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Åì¾ë¤Ï2023-24¤Ë¡Ö¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤ËÉüµ¢¡£ÆâÀî¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£