¥Ä¥Ð¥ë¡¢¿Í¸ý¤Î4³ä¤¬°Ü½»±þÊç¡¡¹ë¤Ø¡¢²¹ÃÈ²½¤Ç¿åË×´íµ¡
¡¡¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡ÛÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë³¤ÌÌ¾å¾º¤Ç¹ñÅÚ¤¬¾Íè¿åË×¤¹¤ë´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÆîÂÀÊ¿ÍÎ¥Ä¥Ð¥ë¤Ç¿Í¸ý¤Î42¡ó¤ËÅö¤¿¤ëÌó4Àé¿Í¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÆÃÊÌ°Ü½»¥Ó¥¶¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬6·î30ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃêÁª¤ÇÇ¯´ÖºÇÂç280¿Í¤Ë¥Ó¥¶¤¬È¯µë¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬ËèÇ¯Â³¤±¤Ð¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÌó35Ç¯¸å¤Ë½»Ì±¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ä¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¹ñ³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®¤äÎ±³Ø¤¬À¹¤ó¤À¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÈÆ±Åù¤Î½¢³Ø¡¢½¢Ï«¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°Ü½»¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2¹ñ´Ö¤ÇºòÇ¯8·î¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¾òÌó¡Ö¥Õ¥¡¥ì¥Ô¥êÏ¢¹ç¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡£
¡¡±þÊç¤Ïº£Ç¯6·î16Æü¤Ë³«»Ï¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ä¥Ð¥ë¤Î¹ñÏ¢¿äÄê¿Í¸ý9600¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1124À¤ÂÓ¤Î4052¿Í¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ó¥¶¤Ë±þÊç¤·¤¿¡£±þÊç¤Ï7·î18Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤¬Àµ¼°¤Ë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥Ð¥ë¤Ï50Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÅÚ¤ÎÂçÈ¾¤¬ËþÄ¬»þ¤Ë¿åÌÌ¤ò²¼²ó¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£