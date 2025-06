ダイアナ元妃自身が「思いやりのドレス」と呼んだ花柄のドレス。写真はナイジェリア・ラゴスを公式訪問したときのもの=1990年3月/Georges De Keerle/Hulton Archive/Getty Images

(CNN)故ダイアナ元妃が病院の子どもたちを見舞う際に着用した花柄のドレスが26日、52万ドル(約7500万円)で落札された。米カリフォルニア州で開催されたオークションには元妃の所持品100点以上が出品された。

スペインやナイジェリアへの公式訪問など、1988年から92年にかけ幾度となく公の場で着用されたこのドレスは、ダイアナ元妃自身が「ケアリング・ドレス(思いやりのドレス)」と呼んでいた。その鮮やかな色合いが病を患う人々を和ませたことからだった。

ザ・ペニンシュラ・ビバリーヒルズで行われた「ダイアナ妃のスタイルとロイヤルコレクション」と題されたこのオークションでは、元妃の帽子、ハンドバッグ、靴などの衣装に加え、スケッチや手書きの手紙なども出品された。競売会社ジュリアンズ・オークションズは、これらの品々を「ダイアナ元妃のファッションコレクションとしては史上最大規模」と評している。

英高級サロン、ベルビル・サスーンがデザインした「思いやりのドレス」は、6桁の値がついた10点のうちのひとつとなった。その他にも、キャサリン・ウォーカーがデザインしたコートドレスやクリーム色のシルクのイブニングドレスはそれぞれ45万5000ドルだった。

そのほか、フランスの元大統領夫人ベルナデット・シラク氏からダイアナ元妃に贈られたラムスキンのディオールのハンドバッグが32万5000ドル、親友のジャンニ・ヴェルサーチェ氏がデザインしたブルーのノースリーブシフトドレスが22万7500ドルで落札された。

オークションに先立ち、ファッションデザイナー、エリザベス・エマニュエル氏は記者発表で、出品の目的について「ダイアナ妃が私たちのハートの女王だった黄金時代を忘れることのない人々に、改めて愛され、高く評価してもらう」ためだと述べた。エマニュエル氏は元妃のウェディングドレスを共同制作した人物。同氏がデザインしたドレスの一つ、黒のタフタ生地のイブニングドレスには2万6000ドルの値が付けられた。ダイアナ元妃は1981年に当時のチャールズ皇太子との婚約を発表して以降、初の公の場となったロンドンでのイベントでこのドレスを着用した。

出品されたアイテムの多くは公の場で身に着けられたものだったが、中には80年代と90年代の典型的なカジュアルスタイルを体現したものもあった。例えば、深紅のナイロン製スキーウエアや、英国肺財団のロゴが入ったオーバーサイズのスウェットなどだ(どちらも予想を大きく上回る32万5000ドルと22万1000ドルで落札された)。

ダイアナ元妃のファッションアイテムは、生前も含め、高額で取引されることが多かった。97年には、クリスティーズで80着近くのドレスが出品され、がんとエイズの研究のために320万ドル超を集めた。元妃に関するオークションの最高額は、2023年にジュリアンズ・オークションズで打ち立てられたもの。1980年代半ばに少なくとも二つの公務で元妃が着用したジャック・アザグリーの黒と青のドレスには114万ドルもの値が付いた。

オークションに先立ち、ジュリアンズ・オークションズの共同創設者でありエグゼクティブ・ディレクターのマーティン・ノーラン氏は記者発表で「ダイアナ元妃の遺産は、彼女の人道的活動だけでなく、時代を超えたスタイルの優雅さの中にも生き続け、世界にインスピレーションを与え続けている」とたたえた。

◇

原文タイトル:Princess Diana’s ‘caring dress’ fetches over $500,000 in largest auction of late royal’s fashion(抄訳)