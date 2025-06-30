Åìµþ¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÅÏ¤Ã¤Æ¹Âç¤Ê¡Ö³¤¤Î¿¹¡×¤Ø¡ª ±¿ÄÂÌµÎÁ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¡¢7·î±¿¹Ô³«»Ï
¿·ÌÚ¾ì±Ø¤È³¤¤Î¿¹¸ø±à¤ò·ë¤ÖÅìµþÅÔ¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü5±ýÉü
¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡¢¿·ÌÚ¾ì±Ø¡Á³¤¤Î¿¹¸ø±à´Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©¡¼À½¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¡ÖMinibus 2.0¡×¡Ê²èÁü¡§¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©¡¼¡Ë
¡¡¼ÖÎ¾¤Ï¡ÖMinibus 2.0¡×¡£ºÂÀÊ¿ô15¿Í¡¢Î©¤Á¾è¤êÊ»ÍÑ»þ27¿Í¤Ç¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¾è¼Ö¤·¡¢¶ÛµÞ¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¼êÆ°±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÂÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤êÎ©¤Á¾è¤êµÒ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¼êÆ°±¿Å¾¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿¹Ô»ö¶È¼Ö¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©¡¼¤Ç¡¢ºÆ°ÑÂ÷Àè¤ÏÆüÎ©¼«Æ°¼Ö¸òÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è¼Ö¤Ï¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç±¿ÄÂÌµÎÁ¡£7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¤¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¹¤ÏÊÒÆ»Ìó9.3km¡£Åìµþ¹ÁÎ×³¤Æ»Ï©¤ÎÅìµþ¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÅÏ¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢1Æü5±ýÉüÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÌÚ¾ì±ØÈ¯¤¬9»þ30Ê¬¡¢10»þ30Ê¬¡¢14»þ00Ê¬¡¢15»þ15Ê¬¡¢16»þ30Ê¬¡£³¤¤Î¿¹¸ø±àÈ¯¤¬10»þ00Ê¬¡¢13»þ30Ê¬¡¢14»þ45Ê¬¡¢16»þ00Ê¬¡¢17»þ00Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡½ªÅÀ¤Î³¤¤Î¿¹¸ø±à¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ¤ÎÃæ±ûËÉÇÈÄéËäÎ©ÃÏ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«±à¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹Âç¤Ê³¤¾å¸ø±à¤Ç¤¹¡£Æ±±à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È±ØÈ¯Ãå¤ÎÅÔ±Ä¥Ð¥¹¡ÖÇÈ01¡×·ÏÅý¤â¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³¤,
¿À»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ÖÎîº×,
²£ÉÍ