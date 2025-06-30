¡ÖÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ï±Ë¤¬¤»¤¿¤¤¡ª¡×Âè12ÏÃ1¡Ö¿¶°æ¤¯¤ó¤Ï±Ë¤®¤¿¤¤¡Ê1¡Ë¡×¤¬COMIC FUZ¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÚÌµÎÁ¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Ë§Ê¸¼Ò¤Ï6·î30Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡ÖCOMIC FUZ¡×¤Ë¤ÆÅì±À¤â¤Å¤¯»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ï±Ë¤¬¤»¤¿¤¤¡ª¡×Âè12ÏÃ1¡Ö¿¶°æ¤¯¤ó¤Ï±Ë¤®¤¿¤¤¡Ê1¡Ë¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ï±Ë¤¬¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤Ï²ø²æ¤¬¸¶°ø¤Ç¿å±Ë¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¿¶°æ¤È¡¢Ä³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿å±ËÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¸½ºß¡ÖCOMIC FUZ¡×¤Ç¤ÏÂè12ÏÃ2¤«¤é13ÏÃ1¤Þ¤Ç¤ÎÀèÆÉ¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆÉ¤ß¤Î²Á³Ê¤ÏGold¤â¤·¤¯¤ÏSilver¥á¥À¥ë¤Ç60¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè12ÏÃ1¡Ö¿¶°æ¤¯¤ó¤Ï±Ë¤®¤¿¤¤¡Ê1¡Ë¡×¤è¤ê¡ÚÀèÆÉ¤ß¡Û
Âè12ÏÃ2¡Ö¿¶°æ¤¯¤ó¤Ï±Ë¤®¤¿¤¤¡Ê2¡Ë¡×¤è¤ê
Âè13ÏÃ1¡ÖÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª(1)¡×¤è¤ê
¢¢¡ÖÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ï±Ë¤¬¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ï±Ë¤¬¤»¤¿¤¤¡ª¡Û
Ãæ³Ø»þÂå¤Î²ø²æ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿å±Ë¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¶°æ¡£¹â¹»Æþ³Ø»þ¤ËÈþ¿ÍÉôÄ¹¡¦Ä³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¶¯¤¯´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿å±ËÉô¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÆþÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Èþ¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÄ³Çµ¤ä¡¢Â¾¤Î²Ä°¦¤¤½÷»Ò¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢Âè1ÏÃ¡ÖÄ³Çµ¥»¥ó¥Ñ¥¤¤ÏÆþÉô¤µ¤»¤¿¤¤!¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.