芳文社は6月30日、同社のマンガアプリ「COMIC FUZ」にて東雲もづく氏によるマンガ「蝶乃センパイは泳がせたい!」第12話1「振井くんは泳ぎたい(1)」の無料公開を開始した。

「蝶乃センパイは泳がせたい!」は怪我が原因で水泳を辞めてしまったマネージャー・振井と、蝶乃センパイをはじめとした水泳部のメンバーが織りなす青春ラブコメディ。

現在「COMIC FUZ」では第12話2から13話1までの先読みが公開されている。先読みの価格はGoldもしくはSilverメダルで60ポイント分となる。

中学時代の怪我が原因で、大好きだった水泳をやめてしまった振井。高校入学時に美人部長・蝶乃センパイに強く勧誘されたことがきっかけで、水泳部のマネージャーとして入部することに。美しく魅力的な蝶乃や、他の可愛い女子に囲まれ、からかわれながらも楽しく高校生活を送り、成長していく。

