Æ±¤¸²È¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Â©»Ò¤ò°é¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë¡Ä¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×´ÆÆÄÉ×ÉØ¤¬2¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈºÇÁ±ºö¡É¤È¤Ï
¡¡30Âå½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡Ù¡Ê19¡Ë¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2¿Í¤¬¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿´üÂÔºî¡Ø¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÅô¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¡Ù¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯ÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¥À¥ó¡Ê¥¡¼¥¹¡¦¥«¥×¥Õ¥§¥é¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢·àÃÄ¤ò¼çºË¤¹¤ë¥ê¥¿¡Ê¥É¥ê¡¼¡¦¥Ç¡¦¥ì¥ª¥ó¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Î¥í¥ß¥ªÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£·Ý½Ñ¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¥À¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±é·à¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Èá·àÅª¤Ê»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡½¡½¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Îµº¶Ê¤È¼Â¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¸«»ö¤ÊµÓËÜ¤Ï¡¢¥±¥ê¡¼¡¦¥ª¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥±¥ê¡¼¡¦¥ª¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÈãÈ½¤äÃÇºá¤Ê¤·¤ËÂ¾¼Ô¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¤ÏÌòÊÁ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¥À¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±éµ»¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Ä¤â¤Î¡£Èà¤¬²ÈÂ²¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ëÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ï´°àú¤ÊÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê·àÃæ·à¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡ÖÇ¯Îð¤«¤é³°¸«¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄê·¿¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¥ª¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Î»äÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¡£¡Ö·àÃÄ°÷¤ÎÌò°áÁõ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¡¼¤¬¼«Á°¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤âÈà½÷¼«¿È¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¨¶½À¤äÄ¾´¶À¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤Î¶¯¤ß¡£ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈà¤é¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤âÈà¤é¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥·¥«¥´¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÀ©ºîÂÖÀª¤â¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤¬¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢ÃÏ°è·àÃÄ¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤µ¤ó¡£°ìÊý¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹¥¤àÊýË¡¤Ç±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ËÜºî¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ºîÉÊ¤ËÁ´¤¯Îô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸²È¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Â©»Ò¤ò°é¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤òºî¤ë2¿Í¡£¡Ö°Õ¸«¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤ä·ö²Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¶¦Æ±´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿Ìä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¡£¡Ö¿®Íê¤·Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¤°¤é¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÊÑ¤ËÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇÁ±¤Îºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤È¡¢¤è¤ê·Ò¤¬¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤Þ¤¿´ê¤ï¤¯¤Ï¡¢°¦¤¹¤Ù¤²æ¤é¤¬¥¡¼¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
Kelly O'sullivan¡¿1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£½Ð¿È¡£µÓËÜ²È¡¦´ÆÆÄ¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÓËÜ¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Alex Thompson¡¿1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£½Ð¿È¡£µÓËÜ²È¡¦´ÆÆÄ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¥í¡¼¥Þ¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØCalumet¡Ù¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ä¹ÊÔ½é´ÆÆÄºî¡Ø¥»¥¤¥ó¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎSXSW±Ç²èº×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¾Þ¤È´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
±Ç²è¡Ø¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÅô¡Ù
2024Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿115Ê¬¡¿¸¶Âê¡§Ghostlight
6·î27ÆüÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
ÇÛµë¡§AMG¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
https://amg-e.co.jp/item/curtaincall/
¡Ê¿Ü±Ê µ®»Ò¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯7·î3Æü¹æ¡Ë