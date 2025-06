阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを務める7月17日スタートのドラマ『しあわせな結婚』(テレビ朝日系/毎週木曜21時)に、杉野遥亮が物語のキーパーソンとして出演することが明らかになった。本作は、脚本家・大石静が紡ぎ出す夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和のマリッジ・サスペンス。テレビにも出演する人気弁護士・原田幸太郎(阿部)は入院先の病院で、感情を表に出さず、ほとんど笑顔も見せないミステリアスな高校の美術教師・鈴木ネルラ(松)と運命の出会いを果たす。独身主義を貫いてきた幸太郎の結婚観を大転換させたネルラだが、実は大きな秘密を抱えていた。電撃結婚後、少しずつ明らかになっていくネルラの秘密。それを知ってもなお、幸太郎はネルラを愛し続けることができるのか。それとも…。

先日、阿部&松が演じる夫婦の家族役として、板垣李光人、岡部たかし、段田安則ら実力派キャストが発表され、さらに夫婦を取り巻く個性豊かなキャスト陣や、Oasisの「Don’t Look Back In Anger」の主題歌起用など、新情報が明かされるたびに注目を集めている本作。今回、物語のキーパーソンとなる謎の男・黒川竜司役で、独特な表現力を持った俳優・杉野遥亮が出演することが明らかになった。黒川竜司を演じる杉野は、ドラマ『ばらかもん』『恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜』『教場供戞大河ドラマ『どうする家康』、映画『東京リベンジャーズ』シリーズなどに出演。さらに、『マウンテン・ドクター』『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』では2クール連続で主演を務めるなど、注目作への出演が相次いでいる。「脚本の大石静さん、阿部さん、松さんをはじめとする錚々たる先輩方の名前を見て、そんな作品に声をかけていただき光栄に思いました」と語った杉野は、「阿部さんや松さんと一緒にお芝居するシーンはまだ少ないですが、勝手に見て勝手に学んでいる感じです」とニッコリ。「ドラマや映画で見てきた先輩たちであり、表現者として素敵だなと思うお二人に食らいついていきたい!」と意気込みを語った。さらに、主題歌入りのティザー映像を見た際には、「素敵な脚本、素敵な監督、素敵な表現者の方々がいらっしゃって…。いち視聴者としてこの作品が仕上がった時にどうなっていくのかが、純粋に楽しみです」と、放送スタートを前に期待をのぞかせていた。本作は放送直後から「TVer」で無料見逃し配信、「TELASA(テラサ)」で見放題配信がスタートする。さらにNetflixでは、国内は放送翌日から、海外では190以上の国と地域で順次配信することも決定した。また、ドラマ本編にOasisの主題歌「Don’t Look Back In Anger」が流れるティザー映像や、今回公開されたPRに加え、TVerでは、「阿部サダヲ×松たか子 スペシャルインタビュー」と題し、2人の仲良しトークを収めた特別映像を公開中。また、「木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト」も配信中だ。阿部&松による“初めての爆笑夫婦トーク”や、大石と阿部の“暴露大会さながらの(秘)トーク”、阿部×板垣の“脱線しまくり爆笑トーク”などを楽しめる。ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて7月17日より毎週木曜21時放送(初回拡大スペシャル)。※杉野遥亮のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■杉野遥亮(黒川竜司役)皆さんこんにちは。黒川竜司を演じさせていただきます、杉野遥亮です! 今回最初にお話をいただいた時は、脚本の大石静さん、阿部サダヲさん、松たか子さんをはじめとする錚々たる先輩方のお名前を見て、そんな作品に声をかけていただき光栄に思いましたし、うれしい気持ちになりました。本読みで初めて皆さんとお会いした時、阿部さんと松さんと横並びで座らせていただきました。その時に「頑張りましょうね」と、声を掛けてもらったことがうれしく、今作に加えてもらった気がして、頑張ろうと思えました。阿部さんや松さんと一緒にお芝居するシーンはまだ少ないですが、勝手に見て勝手に学んでいる感じです。僕がやれることは、自分なりにこの役と向き合うことしかないと思いますが、ドラマや映画で見てきた先輩たちであり、表現者として素敵だなと思うお2人に食らいついていきたいです。主題歌が入った予告編を見ながら、いち視聴者として、素敵な脚本、素敵な監督、素敵な表現者の方々がいらっしゃるこの作品が仕上がった時にどうなっていくのかが、純粋に楽しみになりました。皆様もぜひ期待して待っていてください。