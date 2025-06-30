³ÐÀÃºÞ30¥¥íÌ©Í¢µ¿¤¤½÷ÂáÊá¡¡Ê¡²¬¶õ¹ÁºÇÂç¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é
¡¡¥«¥Ê¥À¤«¤é³ÐÀÃºÞÌó30¥¥í¡ÊËöÃ¼²Á³Ê17²¯4ÀéËü±ßÁêÅö¡Ë¤òÊ¡²¬¶õ¹Á¤ËÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê±ÄÍøÌÜÅªÍ¢Æþ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤Î½»½êÉÔ¾Ü¡¢¼«¾ÎÂç³ØÀ¸·ó·úÃÛºî¶È°÷¥Ê¥È¥¹¡¦¥«¥È¥ê¡¼¥ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£6·î13ÆüÉÕ¡£¸©·Ù¤äÌç»ÊÀÇ´ØÊ¡²¬¶õ¹ÁÀÇ´Ø»Ù½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ç²áµîºÇÂç¤ÎÌ©Í¢ÎÌ¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Î¶õ¹Á¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹2¸Ä¤Ë³ÐÀÃºÞ¤ò±£¤·¼ê²ÙÊª¤È¤·¤ÆÍÂ¤±¤ÆÅë¾è¡¢ÂæÏÑ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ13Æü¸á¸å¤ËÊ¡²¬¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·³ÐÀÃºÞ¤òÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÏÍ§¿Í¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¡£°ãË¡ÌôÊª¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£