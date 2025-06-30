2ÃË3½÷¤ÎÉã¡¦¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤Ï4¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¡¡Êì¤Ï74ºÐ¤Ç¡ÖÂ¹¤¬15¿Í¡×¡ÖÈÖ¹æ¤Ç¡Ä¡×¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£74ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤ÏÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤ÏÎ¾¿Æ¤À¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êËÍ¤â»Ò°é¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë°é»ù½ñ¤È¤«ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤¬º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤¬À¨¤¯¤¤¤¤»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Éã¤¬Êì¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¡Ö´ñÎï¤À¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Þ¤¢É×ÉØ¤¬ÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥±¥ó¥«¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Î¾¿Æ¤¬Ãç¤¤¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤¦¤Á¤âÉ×ÉØÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Âè1¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï59ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤Ï¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì3¿Í¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ÁÊì¿Æ¤¬º£Ç¯74¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦Â¹¤¬15¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤ä¤ª¤¤¡¢¤á¤¤¤é¤¬Êì¤ò°Ï¤ó¤À¸Å´õ½Ë¤¤¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¡Ö¤â¤¦¤¦¤Á¤Ë¤½¤í¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦¤¦¤Á¤ÎÃæÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸øÌ±´Û¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤ª¤¤¡¢¤á¤¤¤ÏÁ´¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌ¾Á°¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬1¹æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é15¹æ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ï¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦ÈÖ¹æ¤Ç¸Æ¤Ó¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤È¤«¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤Ä¤ë¤Î¡£¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦3000±ß¤Ë¤·¤È¤³¤¦¤Í¡¢¤â¤¦°ìÎ§¤Ë¤·¤È¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤â¤¦¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤Ç·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£