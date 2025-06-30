ÈøºêË¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍµºÈ¤Î¡È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤¬¡ÖËÜ¿Í²»¸»¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¼Â¸½¡¡¿¹»°Ãæ¤¬¹æµã
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÈøºêÍµºÈ¡Ê¤Ò¤í¤ä¡á35¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¿¹»°Ãæ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àE¡Ýbo(¥¤¡¼¥Ü)¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖËÜ¿Í²»¸»¥«¥é¥ª¥±¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Èøºê¤ÎÉã¿Æ¤Ï1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë¤Ë26ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈøºêË¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¡ÖËÜ¿Í²»¸»¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¡¢Ë¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖI LOVE YOU¡×¤òÉã»Ò¤Ç¡È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤·¤¿¡£Ë¤µ¤ó¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤é¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
²Î¤¦Á°¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Î°ì½Ö¡×¤È´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤¿Èøºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î¤¤½ª¤¨¤¿¸å¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤Î¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬(45)Â¼¾åÃÎ»Ò(45)¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê46¡Ë¤ÏÂç´¶·ã¡£ÂçÅç¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡£Â¼¾å¤âÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç±ÇÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í²»¸»¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Þ¤Í¤¤Í¤³¡×¤Ç30Æü¤ËÄó¶¡¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÆþ¤ê¹â²»¼Á²»¸»¤Ç²Î¤¨¤ëËÜÊª¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡É¹¥¤¤Ê¶Ê¡É¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¡£