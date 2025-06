ファッションブランド「VIS」(ビス)が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と初めてコラボレーションしたアイテムを発売。オンラインストアで予約販売を行っている。

「シナモロール×VIS」初コラボ!人気の「ハートカットバッグ」など全12アイテムが登場

今回はブランドヒット商品の「ハートカットバッグ」とのコラボや、シナモロールのふわふわのフェイスをモチーフにしたアイテムなど、全12型がラインアップしている。

シナモロールをイメージしたホワイトとサックスカラーの「ハートカットバッグ」(ミディアム 7909円)は、シナモロールとチェリーのチャーム付きで、内側はギンガムチェックの裏地になっている。ショルダー・ハンドの2WAY仕様。

VIS【シナモロール】VIS別注ハートカットバッグ(ミディアム カラー:ホワイト・サックス 各7909円)

ラージサイズの「ハートカットバッグ」(8899円)は、チェリーを頭にのせたシナモロールとカプチーノが限定アートでデザインされたキーチャーム付きで、ふたりをイメージしたライトベージュカラーとなっている。また、スモールサイズはホワイトカラーの「ハートカットバッグ」(6919円)で、シナモロールと友だちのみるくがキーチャームになっている。

VIS【シナモロール】VIS別注ハートカットバッグ(ラージ カラー:ベージュ 8899円)

ミニサイズの「ダブルフェイスハートカットバッグ」(7909円 WEB・一部店舗限定)は、前面は定番ハートカットバッグで、背面にはシナモロールの顔がデザインされている。薄いブルーのリボンがついたチェリーをぎゅっと抱えるシナモロールの「ぬいぐるみチャーム」(3289円)もお目見えする。



さらにチェリーを抱えたシナモロール&ミルクと、チェリーを食べて満足げな表情のシナモロール&チェリーの「アソートマルチチャーム」(2189円)も登場している。

VIS【シナモロール】VIS別注ダブルフェイスハートカットバッグ(ミニ カラー:ホワイト 7909円 WEB/一部店舗限定)

VIS【シナモロール】VIS別注ぬいぐるみチャーム(3289円)

VIS【シナモロール】VIS別注アソートマルチチャーム(2189円)

チェリーを抱えたシナモロールがついた「マルチスマホスショルダー・ストラップ」(2937円)や、リボンを付けたシナモロールの「マーブルバンス」(2937円 WEB限定)、フェイス型でふわもこ素材の「フェイスポーチ」(4939円)、内装がギンガムチェックになった「フェイスミニポーチ(3289円 WEB・一部店舗限定)も発売している。

VIS【シナモロール】VIS別注マルチスマホスショルダー・ストラップ(2937円)

VIS【シナモロール】VIS別注マーブルバンス(2937円 WEB限定)

VIS【シナモロール】VIS別注フェイスポーチ(4939円)

VIS【シナモロール】VIS別注フェイスミニポーチ(3289円 WEB・一部店舗限定)

小さなシナモロールがさりげなく付いた「ポーチ」(4389円 WEB限定)はホワイトとサックスカラー。「ミラーチャーム」(2409円)はサックスとベージュカラーで、大きなチェリーとリボンを付けたシナモロールがポイントとなっている。

VIS【シナモロール】VIS別注ポーチ(カラー:ホワイト・サックス 各4389円 WEB限定)

VIS【シナモロール】VIS別注ミラーチャーム(カラー:サックス・ベージュ 各2409円)

ビスとシナモロールのコラボレーションアイテムは、オンラインストアで予約販売を行っている。価格は税込み。



(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660247