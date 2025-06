【モデルプレス=2025/06/30】7月6日よりスタートする読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ「DOCTOR PRICE」(毎週日曜よる10時30分〜)で主演を務める三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典(いわた・たかのり/36)、共演の蒔田彩珠(まきた・あじゅ/22)が、このほどモデルプレスらの取材に応じ、本作への思いや互いの印象などたっぷりと語ってくれた。(※取材は5月上旬、クランクイン前)

本作は、漫画アクション(双葉社)で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける、“痛快×医療サスペンス”。岩田は「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を、蒔田は鳴木の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる。― まずは、出演が決まった際の心境を教えてください。岩田:今回の作品は医療ドラマですが、オペのシーンがほぼ無く、医療ものという捉え方よりは、病院を舞台にしたサスペンスドラマとなっており、新しい切り口で医療業界に切り込んでいくニュータイプなドラマになりそうだなと感じました。僕が演じる鳴木はダークヒーローのようなキャラクターで、口も態度も良くないし、人使いも荒い(笑)。目的意識をしっかり持っていて、その目的に向かって使えるものは何でも使う冷徹さがある印象です。蒔田:私は脚本より先に原作を全て読ませていただいたのですが、本当に面白くて「次の巻、次の巻…」という感じでどんどん読み進められる作品だったので、夜長役が決まった時はすごく嬉しかったです。でもその反面、毒舌で、それを笑顔で誤魔化すという今まで演じたことのないようなキャラクターをどのように表現していこうかと緊張も感じました。― 医療制度や労働環境など現代の社会問題を描かれた作品でもあると感じましたが、お二人はどのように受け止められていますか?岩田:今回の作品に参加することで学びがたくさんあって、役を通じて初めて知るような国の制度などを勉強できている感覚があります。今社会問題になっているようなことも面白い切り口で視聴者の皆様に伝わるように作っていきたいと思っています。蒔田:自分にとってお医者さんは“助けてくれる存在”だったのが、脚本を読んで「お医者さんも1人の人間なんだな」「ちゃんと1つの人生があって、辛いこともあって…」と改めて知ることができたので、そういった一面を丁寧に演じたいという思いが強まりました。― 今回演じられる役を通じてお二人の新たな一面が見えるところもあるのでしょうか?岩田:僕の役はずっと喋っているので、表情で表現するというよりは、セリフそのものがキャラクターになっていて、とにかくまくし立てるような感じになっています。また、自分の達成すべき目標に対する熱い気持ちは人間味が出ているところがあって、クライアントに対しての表情や態度、そして夜長とのやり取りにも違う一面があるので、それぞれの表情を楽しんでもらえたら嬉しいです。蒔田:夜長は毒舌だけど可愛らしさもあって、その塩梅がすごく難しいです。毒舌なことを言ってニコっと笑うのが、漫画で見るとすごく可愛いけど実写で演じる時にどういう表情、トーンで表現したらいいんだろうと、今もまだ模索中ではありますが、頑張って探っていきたいです。― お二人は今回初共演とのことですが、お互いの第一印象や実際にお会いした印象を教えてください。岩田:ドラマでよく拝見しております。でも2人での取材は初めてですし、ティザーを撮った際に少しお話したくらいなので、“ほぼ初めまして”のような感じですが、すごく気さくで接しやすい方だなと思いました。あと、さっきお話を聞いていて、動物が好きだったり、バイクなどのかっこいい趣味を持っていたりして親近感が湧きました。蒔田:私は子供の頃からずっとテレビで見ていたので、さっきも間違えて「がんちゃん」と呼んでしまいそうになりました(笑)。本読みで初めてお会いした時に「頑張ろうね」と声をかけてくださって、頼りになる方だなと思いました。岩田:全然いいよ、がんちゃんで(笑)。― 具体的にどんなお話をされていたんですか?岩田:「休みの日は何してるの?」「なにか飼ってるの?」みたいな話をしていました。蒔田:ずっとお話をしてくださってとても助かりました!― 本作のタイトルにある「DOCTOR」にちなみ、日常生活の中で実践されている健康法を教えてください。岩田:たくさん食べて、たくさん寝ることです(笑)。あとは、声を使う仕事なので喉のケアはしっかりするようにしていて、蜂蜜の直飲みを日課感覚でやっています。蒔田:休みの日をとことんエンジョイすることが大事だと思います。「明日も仕事頑張るぞ!」とリフレッシュしています。― 鳴木の職業が医師に値段をつけ病院に売る医師専門転職エージェントということで、お二人が人に上手く売れると思う趣味はありますか?岩田:“見る専”ではありますが、格闘技が大好きでかなりのオタクなので、格闘技の魅力は伝えられると思います。特にボクシング、総合格闘技、キックボクシングの3つをよく観ています。国内だけじゃなく海外の試合も全部観ていてGWは格闘技漬けでした(笑)。蒔田:映画・ドラマのサブスクをおすすめできます。寝ている時以外は常に何かを観ているくらい映画・ドラマが大好きなので、もし人に聞かれたら「〇〇系が観たいならこのサブスクがいいよ」と配信サービスの料金も含めて答えられます。― お互いの演じる役で魅力を感じるところを教えてください。岩田:鳴木は優しいわけではないですが、現実主義なキャラクターだからこそ、人のことをすごく見ています。だからバディである夜長への信頼はちゃんとあると思います。夜長も何を考えているか分からない一面があって、ちょっと変人で(笑)。そんなところが鳴木も気になっていて、チグハグなコンビだけど、実はどこか似た者同士なんじゃないかとシンパシーを感じているのではないかと思いました。蒔田:夜長は鳴木の過去やお金に執着している理由が気になっているのですが、セリフにもあるように「お金を大切にする人は良い人だ」という考えなので、根本的に鳴木のことを信頼しています。夜長もお金が大好きなので、信頼している人についていったら儲かるし一石二鳥だと考えながら一緒にお仕事しているのではないかなと思います。― 今後の撮影で楽しみなこと、心がけていきたいことはありますか?岩田:7月クールということで、これからどんどん暑くなっていきますので熱中症には気をつけていきたいです。あとは、風通しが良い現場にしたいなと思います。原作がある作品ではありますが、オリジナル要素もあるので、演者やスタッフさんが気兼ねなく意見を言えるような雰囲気作りを心がけていきたいです。良い作品にできるよう、僕も気づいたことや思ったことがあれば積極的に意見を言うようにしていきます。蒔田:他の作品よりロケ撮影が多そうなので、ロケに行くのがすごく楽しみです。これからさらに暑くなりそうなので、体調管理に気をつけながらみなさんと頑張っていきたいです。― ドラマの注目ポイントは?岩田:サスペンス軸がありながら、各話にゲストの方がいて、それぞれの人生やエピソードを切り取っていくようなストーリー展開もあり、2つの軸で物語が進んでいきます。日曜の夜にスカッと爽快な気持ちで終われるドラマになっていますので、日曜日の夜を楽しみに待っていただきたいです。蒔田:夜長が仕事を終えた時に鳴木と報酬の交渉をするのですが、そのやりとりがすごく可愛くて、一悶着あった後の癒しポイントでもあるので、これからの撮影を楽しみにしています。― 最後に、本作出演の意気込みと放送を楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。岩田:日曜の夜にスッキリした気持ちで寝られるような痛快劇を届けられるように、みんなで力を合わせて作っていきたいと思いますので、ぜひ毎週楽しみにしていてください!蒔田:セリフが多く、長ゼリフや用語の説明もあるので、観ている方に伝わるよう表現していきたいです。そして“がんちゃん”も言った通り、日曜の夜に観ていただいて、最後は「明日から学校頑張ろう!」「お仕事頑張ろう!」とスッキリした気持ちになれるドラマにしたいです。― ありがとうございました。(modelpress編集部)1989年3月6日生まれ、愛知県出身。三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマー。俳優としては、2016年公開の映画初主演作品「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」で「第41回報知映画賞」新人賞、「第40回日本アカデミー賞」新人俳優賞・話題賞などを受賞。近年の主な出演作は、ドラマ「あなたがしてくれなくても」(2023)、「アンチヒーロー」(2024)、「虎に翼」(2024)、「フォレスト」(2025)映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」(2024)など。2025年11月に主演映画「金髪」の公開を控える。2002年8月7日生まれ、神奈川県出身。関西テレビ・フジテレビ系ドラマ「ゴーイング マイ ホーム」(2012)をきっかけに、映画「三度目の殺人」(2017)、第71回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品「万引き家族」(2018)など是枝裕和作品の常連に。河荑直美監督の「朝が来る」(2020)では「第44回日本アカデミー賞」新人俳優賞受賞、「2020年第94回キネマ旬報ベスト・テン表彰式」助演女優賞、「第45回報知映画賞」助演女優賞を受賞。近年の主な出演作は、ドラマ「御上先生」(2025)、映画「クレイジークルーズ」(2023)、「ハピネス」(2024)、Netflixシリーズ 「忍びの家 House of Ninjas」(2024)など。2025年秋に主演映画「消滅世界」の公開を控える。【Not Sponsored 記事】