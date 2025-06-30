´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤â10³äÉéÃ´µá¤á¤º¡¡ÊÝ¸±¾Ú¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç»ÃÄêÁ¼ÃÖ
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï30Æü¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ÎÀÚ¤ì¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤À¤±¤ò»ý»²¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÊÝ¸±»ñ³Ê¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð10³äÉéÃ´¤òµá¤á¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ü¸Â¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áë¸ý¤Îº®Íð²óÈò¤¬ÁÀ¤¤¡£ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜ°å»Õ²ñ¤Ê¤É¤Ë¼þÃÎ¤·¤¿¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ï¡¢Í¸ú´ü¸Â¤¬7·îËö¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¸üÏ«¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£±ß³ê¤ËÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½¾ÍèÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÄä»ß¤·¤¿¡£