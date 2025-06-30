ËüÇî²ñ¾ì¡¢2ÆüÏ¢Â³Èô¹Ô¤Ø¡¡¶õ¼«¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¾å¶õ¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£7·î12¡¢13Æü¤Ë·×2²ó¡¢Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¾å¶õ¤ÇÌó15Ê¬´Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¶á¤¯¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì´½§¾å¶õ¤ÎÈô¹Ô¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¸á¸å3»þ¤´¤í¡ÁÆ±15Ê¬¤´¤í¡£´ØÀ¾¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¸å¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Î1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤äÂçºå¾ë¡¢ÄÌÅ·³Õ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¾å¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡4·î13Æü¤ÎËüÇî³«ËëÆü¤ËÈô¹ÔÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢¹ñ¤Ë²þ¤á¤Æ¤Î¼Â»Ü¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£