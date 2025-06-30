Ãæ¹ñ¡¦µ®½£¾ÊÏ»È×¿å»Ô¤Ç´õ¾¯¤ÊÌîÀ¸¿¢Êª¡Ö¥¤¥â¥Í¥ä¥¬¥é¡×¤òÈ¯¸«
Ãæ¹ñ¡¦µ®½£¾ÊÏ»È×¿å»Ô¤Ç´õ¾¯¤ÊÌîÀ¸¿¢Êª¡Ö¥¤¥â¥Í¥ä¥¬¥é¡×¤òÈ¯¸«
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÏ»È×¿å6·î30Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾ÊÏ»È×¿å»Ô¿å¾ë¶è¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢»ÔÎÓ¶È¶É¤Î¿¦°÷¤¬´õ¾¯¤ÊÌîÀ¸¿¢Êª¡Ö¥¤¥â¥Í¥ä¥¬¥é¡×¤ò½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥Í¥ä¥¬¥é¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡ÊCITES¡ËÉÕÂ°½ñ2¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸î¿¢Êª¡£¥é¥ó²Ê¤ÎÉåÀ¸¿¢Êª¤Ç¡¢4¡Á6·î¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£ÍÕ¤ò»ý¤¿¤º¸÷¹çÀ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶¦À¸¤¹¤ë¶ÝÎà¤«¤é±ÉÍÜ¤òÆÀ¤ë¡£À¸°é¾ò·ï¤¬Èó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¼ï»Ò¤ÎÈ¯²ê¤â¶öÈ¯Åª¤Ç¡¢ÌîÀ¸¤Ç¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¿Í¹©ºÏÇÝ¤âÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Ê¿¢Êª¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢É¸¹âÌó1300¥á¡¼¥È¥ë¤Îº®¸òÎÓ¤Ç¡¢8³ô15ËÜ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»Ô¤ÎÌîÀ¸¿¢Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¸¦µæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÍûóØÞá¡Ë