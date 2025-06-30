¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×7·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×²ò¶Ø¡ª¾¾Â¼º»Í§Íý¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
Ê¿Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡×¡£·îÍË¡ÁÌÚÍË¤Î¿¼Ìë2¡§55¡Á3¡§05¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×2025Ç¯7·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÆü6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡½¡½
¡¦·îÍË¡Ø¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ù¡ã½Ð±é¡§¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¢Àî¸¶¹î¸Ê¡ÊÅ·¼³ÁÍ¡Ë¡¢ÄÔâ«Ê¿¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë¡¢¶â¾ëÊË³¤¡ÊJO1¡Ë¡ä
¡¦²ÐÍË¡Ø¼öÎî¤âÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤è¡Ù¡ã½Ð±é¡§¥ä¡½¥ì¥ó¥º¡¢Ãæß·Æ·¡¢SKRYU¡¢ÆîæÆÂÀ¡ä
¡¦¿åÍË¡Ø»ä¤Î¿ÀµÒ ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¡ãMC¡§¾¾Â¼º»Í§Íý¡ä
¡¦ÌÚÍË¡Ø¥¢¥Ê¥¿¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ãMC¡§¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¾¾ÅÄ¿×¡ÊINI¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡ä
¡½¡½¤È¤¤¤¦4ËÜ¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
ËÜÆü6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë·îÍË¤Î¡Ø¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¶õ¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â»Â¿·¤ÊÈÖÁÈ¤À¡£
·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤ò±Ç¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
½é²ó¤ÈÂè2²ó¤ÏÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ßÅ·¼³ÁÍ¡¦Àî¸¶¹î¸Ê¡¢Âè3²ó¡õÂè4²ó¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔâ«Ê¿¡ß¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦2ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¡È¶õ¤Î»þ´Ö¡É¤ò¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Î¶â¾ëÊË³¤¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¼Ç¤Ë¿²Å¾¤Ó¡È¤Û¤¿¤¨¤ë¡É¤À¤±¤Î°ÜÆ°2»þ´Ö¼ýÏ¿20Ê¬ÈÖÁÈ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀº¿À¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥ÉÀî¸¶»á¤È¤Î¸æ²ñÏÃ¡£¶Ë¤Ë³Ú¤·¤Ç¶Ë¤ËÍÀ¡£¤Ç¤â¤Í¡Ä¶õ¤·¤«»£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤é¤¡¡¼¤¼¡×¤ÈÀî¸¶¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶õ¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´ë²è¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÄÔ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¤´¤Ï¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤êÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤íÃý¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤äËÍ¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¼¤Ò¸«¤Æ¡©Ê¹¤¤¤Æ¡©¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÐÍË¤Ë¤Ï¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºîÉÊ¡Ø¼öÎî¤âÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤è¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬¼öÎî¤Î½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÍ©ÎîÁü¡É¤òÊ¤¤·¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î·ÚÌ¯Þ¯Ã¦¤Ê¾Ð¤¤¤¬¸÷¤ë¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÄ¶ÆÃµÞ¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÅªÅ¸³«¥É¥é¥Þ¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæß·Æ·¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦SKRYU¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ë¡¼¥È¤Èµï¸õ¤È¤¿¤«¤µ¤¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤Î·Ý¿Í¡¦ÆîæÆÂÀ¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¡¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤Ë´¶Æ°¡ª
¿åÍË¤Î¡Ø»ä¤Î¿ÀµÒ ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬MC¤ò¤Ä¤È¤á¡¢±ê¾å¤Î»þ¤â¤É¤óÄì¤Î»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤òÊû¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¡È¿ÀµÒ¡É¤ÈÂê¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÀµÒ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè1²ó¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Ò¤í¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
VTR¤ò¤ß¤¿¾¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤¹¤ëÂ¦¡¦¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ß¤Ò¤í¤Î¡È¿ÀµÒ¡É¤Î°¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»×¤ï¤º´¶Æ°¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î°Å¹õ»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÇ®°¦¡õ·ëº§¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬1·å¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿»þ¤â¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ä½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¡È¿ÀµÒ¡É¤Î°¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¡Ä¡£
ÌÚÍË¤Î¡Ø¥¢¥Ê¥¿¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î³Ú²°¤òÉñÂæ¤Ë¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬»Å³Ý¤±¤¿Ææ¤Ë¡¢INI¡¦¾¾ÅÄ¿×¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦Èø·Áµ®¹°¤¬Ä©¤àÆæ²ò¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼´ë²è¡£
Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾´Ý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÆæ²ò¤¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡È¥Ê¥Ã¥¾¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¡¢Èø·Á¤ÏÆÍÇ¡³Ú²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë³Ú²°¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤ò²ò¤¡¢Ã¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£