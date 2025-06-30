¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¿ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¡¡Âè67²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè67²ó¡Ê7·î1Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÊÑ²½¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥éÉü³è¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤ËÀï¸å½é¤á¤Æ¤Î½÷Àµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸½¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¸å¤í¤ÇÉ¬»à¤ËÂ®µ¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¤¬¡¢½éÆü¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç°Ç»Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¼èºà¤·¤¿¸É»ù¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤âÅì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ËÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Îµ»ö¤¬Ä«´©¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ë¡¢¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Æ±´ü¡¦¾®ÅÄ¶×»Ò¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤¬Í¼´©È¯¹Ô¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÊÔ½¸Ä¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÈÀèÇÚµ¼Ô¤Î´äÀ¶¿å¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤È¶¦¤ËÍ¼´©¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯ÊÔ½¸¶ÉÆâ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Ï¡¢Åì³¤ÎÓ¤ÎÄó°Æ¤Ç¶õ¤Éô²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¿ÊÃó·³¤«¤éÇÑÉÊ²ó¼ý¤·¤¿»¨²ß¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥¬¥é¥¯¥¿¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î»¨»ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÊÑ²½¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥éÉü³è¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤ËÀï¸å½é¤á¤Æ¤Î½÷Àµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸½¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¸å¤í¤ÇÉ¬»à¤ËÂ®µ¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¤¬¡¢½éÆü¤«¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç°Ç»Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¼èºà¤·¤¿¸É»ù¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤âÅì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ËÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Îµ»ö¤¬Ä«´©¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ë¡¢¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Æ±´ü¡¦¾®ÅÄ¶×»Ò¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£