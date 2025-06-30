Ç½ÅÐ6»ÔÄ®¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¡¢Àé¿Í¸º¾¯¡¡ÃÏ¿Ì1Ç¯È¾¤Ç¿Í¸ýÎ®½Ð·üÇ°
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é7·î1Æü¤Ç1Ç¯È¾¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï²¾Àß½»Âð¤¬´°À®¤·¡¢·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢Éü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÈïºÒÃÏ¤òÎ¥¤ì¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿6»ÔÄ®¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¿ô¤ÏÃÏ¿ÌÁ°¤«¤é·×ÌóÀé¿Í¸º¾¯¡£¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢½»¤Þ¤¤¤äÀ¸³èºÆ·ú»Ù±ç¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼·Èø¡¢ÎØÅç¡¢¼î½§³Æ»Ô¤È»Ö²ì¡¢·ê¿å¡¢Ç½ÅÐ³ÆÄ®¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¿Í¿ô¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Á°¤Î2023Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç6741¿Í¡£ÃÏ¿Ì¸å¤Î24Ç¯5·î¤Ï5816¿Í¡¢25Ç¯5·î¤¬5647¿Í¤Ç¡¢Àé¿Í°Ê¾å¸º¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÎØÅç»Ô¤È¼î½§»Ô¤Ï23Ç¯Èæ¤ÇÌó30¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£