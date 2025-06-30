ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡ÖÀ²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×ºÊ¤ÎÌ¾Á°ÌÀ¤«¤·£²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¡ÅÔÆâ¤Çµó¼°
4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê42¡Ë¤¬6·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Çµó¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£
µó¼°¤ò½ª¤¨¡¢ÈäÏª±ã¤òÁ°¤Ë¡¢¼·Ç·½õ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¿ÀÁ°¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ëº§»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÎÞ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤µó¼°¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
Ìó2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò¼Â¤é¤»·ëº§¤·¤¿ºÊ°ÉÆà¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿Í¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºòÇ¯4·î22Æü¤Î°ÉÆà¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢º£Ç¯¤ÎÆ±¤¸Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÀÐ¤òÅÏ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸½ª¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¼·Ç·½õ¤À¤¬¡Ö¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¡£·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼·Ç·½õ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¤ä·»´ª¶åÏº¤é¤ÎÈ¿±þ¤òÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹»°Ïº¤Ï¡Ø°ÉÆà¤µ¤ó¡¢°ÉÆà¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ª¤¤Ä¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿È¯¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
12Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã´ª»°Ïº¤µ¤ó¤â·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¥Û¥Æ¥ë¡£¼·Ç·½õ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È³§¤µ¤Þ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤¯¤é¤¤²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¾å¤ò¸«¤ä¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÉÆà¤Î¹¬¤»¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢·ÝÆ»¤ËÎå¤ó¤Ç¡¢ÃæÂ¼²°¡¢ÇÈÌî²È¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤Þ¤ÞÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÂ¼²°¡¢²ÎÉñ´ì³¦Á´ÂÎ¤Ç¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Êì¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê´ª¶åÏº¤ÎºÊ¤Î¡Ë°¦¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¶¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÈäÏª±ã¤Ë¤ÏÌó600¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¾®ÎÓÀéÊæ¡Û