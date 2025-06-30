Ãæ¹ñÂç°ú¡§¾å³¤Áí¹ç£°¡¥£¶¡ó¹â¤Ç£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦·³¼û¤ËÇã¤¤
¡¡½µÌÀ¤±£³£°Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£²£°¡¥£²£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£³£´£´£´¡¥£´£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ·Êµ¤¤ÎÆß²½·üÇ°¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Åö¶É¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ë¤è¤ë£¶·î¤ÎÃæ¹ñ·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤¶È£Ð£Í£É¤¬£´£¹¡¥£·¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£´£¹¡¥£¶¡Ë¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ê¶·È½ÃÇ¤Î¶ÌÜ£µ£°¤Ï£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹ñâÏ²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¶£²¡¿£Ó£È¡Ë¤È¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¡Ê£Ð£Ã£Â¡ËÂç¼ê¤Î¿¼¥»¥ó·Ê²¢ÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£³£²£²£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡Ê£±£°¡¥£°¡ó¡Ë¹â¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö£Ï£Ä£Í¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀß·×¡¦À¸»º¡Ë¤Î²Ú¶Ðµ»½Ñ¡Ê£¶£°£³£²£¹£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó¹â¡¢±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆîµþÃæÅÅ·§Ç¿®Â©»º¶È½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£·£·£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó¹â¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ÎÃæÅÅ²Ê¿ÄÊÒµ»½Ñ¡Ê£¶£°£°£¸£·£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡·³¼û»º¶È³ô¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£ÃÆÌô¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÄ¹¾ë·³¹©¡Ê£¶£°£±£¶£°£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤È´Æ»ë¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ÍÁÏÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£¹£¹£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡Ê£±£°¡¥£°¡ó¡Ë¹â¡¢±ÒÀ±¡¦¥í¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹ÒÅ·»þÂåÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£¸£·£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó¹â¡¢¹Ò¶õµ¡³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÎÃæ¹ÒßÄÈô¡Ê£¶£°£°£·£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¹â¡¢·³ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÃæ¹ñ³¤ËÉ¡Ê£¶£°£°£·£¶£´¡¿£Ó£È¡Ë¤È¹Ò¶õÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¹ÒÆ°ÎÏ¡Ê£¶£°£°£¸£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£¶¡¥£°¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢°åÌô³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»³ô¤Î°ì³Ñ¤Ï°Â¤¤¡£½Å·Ä¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£¹£¶£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¡¢¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£±£¶£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£°¡¥£¹¡ó¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾Ú·ô¡Ê£¶£°£±£°£¹£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¡¢Ãæ¸¶¾Ú·ô¡Ê£¶£°£±£³£·£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¶õ±¿³ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡¢»º¶â³ô¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£±£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£·¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£¸¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±£°¡¥£¹£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¹£±¡ó¡Ë¹â¤Î£±£²£±£²¡¥£¶£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ·Êµ¤¤ÎÆß²½·üÇ°¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Åö¶É¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ë¤è¤ë£¶·î¤ÎÃæ¹ñ·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤¶È£Ð£Í£É¤¬£´£¹¡¥£·¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£´£¹¡¥£¶¡Ë¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ê¶·È½ÃÇ¤Î¶ÌÜ£µ£°¤Ï£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹ñâÏ²Êµ»¡Ê£¶£°£°£µ£¶£²¡¿£Ó£È¡Ë¤È¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¡Ê£Ð£Ã£Â¡ËÂç¼ê¤Î¿¼¥»¥ó·Ê²¢ÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£³£²£²£¸¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡Ê£±£°¡¥£°¡ó¡Ë¹â¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö£Ï£Ä£Í¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀß·×¡¦À¸»º¡Ë¤Î²Ú¶Ðµ»½Ñ¡Ê£¶£°£³£²£¹£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó¹â¡¢±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆîµþÃæÅÅ·§Ç¿®Â©»º¶È½¸ÃÄ¡Ê£¶£°£°£·£·£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó¹â¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ÎÃæÅÅ²Ê¿ÄÊÒµ»½Ñ¡Ê£¶£°£°£¸£·£·¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡·³¼û»º¶È³ô¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£ÃÆÌô¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÄ¹¾ë·³¹©¡Ê£¶£°£±£¶£°£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤È´Æ»ë¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉÅÅ»Òµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ÍÁÏÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£¹£¹£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¡Ê£±£°¡¥£°¡ó¡Ë¹â¡¢±ÒÀ±¡¦¥í¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹ÒÅ·»þÂåÅÅ»Ò¡Ê£¶£°£°£¸£·£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó¹â¡¢¹Ò¶õµ¡³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ÎÃæ¹ÒßÄÈô¡Ê£¶£°£°£·£¶£°¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¹â¡¢·³ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÃæ¹ñ³¤ËÉ¡Ê£¶£°£°£·£¶£´¡¿£Ó£È¡Ë¤È¹Ò¶õÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¹ÒÆ°ÎÏ¡Ê£¶£°£°£¸£¹£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£¶¡¥£°¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¡¢°åÌô³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»³ô¤Î°ì³Ñ¤Ï°Â¤¤¡£½Å·Ä¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£¹£¶£³¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¡¢¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê£¶£°£±£±£¶£¶¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£°¡¥£¹¡ó¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾Ú·ô¡Ê£¶£°£±£°£¹£¹¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¡¢Ãæ¸¶¾Ú·ô¡Ê£¶£°£±£³£·£µ¡¿£Ó£È¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¶õ±¿³ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡¢»º¶â³ô¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°²ß·ú¤Æ£Â³ôÁê¾ì¤Ï¡¢¾å³¤£Â³ô»Ø¿ô¤¬£°¡¥£±£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£·¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£¸¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¿¼¥»¥ó£Â³ô»Ø¿ô¤¬£±£°¡¥£¹£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¹£±¡ó¡Ë¹â¤Î£±£²£±£²¡¥£¶£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë