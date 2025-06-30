Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢EV½¼ÅÅ¥Ñ¥¤¥ëÀßÃÖÎ¨¤¬45¡ó¤Ë
2025¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶ÈÀ¸ÂÖ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬28Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥¬¥½¥ê¥ó¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÈ¯Å¸ÀÄ½ñ2024-2025¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÃ±°ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤«¤é¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÄ½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁí¿ô¤Ï11Ëü600¥«½ê¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÈæ¤Ù1¡¥92¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼Ö¡¢¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢EV½¼ÅÅ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ù¡¹¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎEV½¼ÅÅ¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÀßÃÖÎ¨¤Ï45¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¿åÁÇ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¿ô¤Ï300¥«½ê¤òÄ¶¤¨¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÀä¤¨¤º³ÈÂç¤·¡¢Ã±°ì¤ÎµëÌý¤«¤éÂ¨»þ¾®Çä¡¢¼«Æ°¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤ÉÊ¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿Í»¹ç¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸åÃæ¹ñ¤ÏÃºÁÇ¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¿··¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¿··¿ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·úÀß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Âè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡Ê2026¡Á2030Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë