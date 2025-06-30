

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42878.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42862.78 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41131.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41043.73 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40662.66 ボリンジャー:＋3σ(25日)



40487.39 ★日経平均株価30日終値



39901.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39439.43 均衡表転換線(日足)

39400.04 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39384.91 6日移動平均線

39208.49 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39140.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39009.78 均衡表基準線(日足)

38942.07 新値三本足陰転値

38729.63 均衡表転換線(週足)

38378.74 25日移動平均線

37958.10 200日移動平均線

37719.01 均衡表雲上限(週足)

37668.68 26週移動平均線

37617.43 ボリンジャー:-1σ(25日)

37373.24 13週移動平均線

36856.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

36852.30 75日移動平均線

36833.56 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36094.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

35937.31 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

35538.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34205.95 ボリンジャー:-2σ(26週)

33702.76 ボリンジャー:-2σ(13週)

32474.58 ボリンジャー:-3σ(26週)

31867.51 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 92.29(前日96.29)

ST.Slow(9日) 94.12(前日90.58)



ST.Fast(13週) 96.51(前日94.88)

ST.Slow(13週) 94.40(前日92.71)



［2025年6月30日］



株探ニュース

