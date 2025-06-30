　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42878.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42862.78　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41131.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41043.73　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40662.66　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

40487.39　　★日経平均株価30日終値

39901.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39439.43　　均衡表転換線(日足)
39400.04　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39384.91　　6日移動平均線
39208.49　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39140.05　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39009.78　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38729.63　　均衡表転換線(週足)
38378.74　　25日移動平均線
37958.10　　200日移動平均線
37719.01　　均衡表雲上限(週足)
37668.68　　26週移動平均線
37617.43　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37373.24　　13週移動平均線
36856.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36852.30　　75日移動平均線
36833.56　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36094.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35937.31　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35538.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34205.95　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33702.76　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32474.58　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31867.51　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　92.29(前日96.29)
ST.Slow(9日)　　94.12(前日90.58)

ST.Fast(13週)　 96.51(前日94.88)
ST.Slow(13週)　 94.40(前日92.71)

［2025年6月30日］

株探ニュース