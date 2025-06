LUNA SEAのRYUICHI、INORAN、キーボーディストH. HayamaによるユニットTourbillon。デビュー20周年を記念して開催されるツアー<Tourbillon Debut 20th Anniversary Tour 2025 - BOUNDLESS ->が、6月28日(土)にZepp Nagoya にて初日を迎えた。 ◆ライブ写真 当日はバンドメンバーに菰口雄矢(ギター)、中西智子(ベース)、沼澤尚(ドラム)、yukarie(サックス&コーラス)、川村ゆみ(コーラス)という豪華陣を携えてのアニバーサリーライブに。 「Tourillon、二十歳になりました!」とRYUICHIからデビュー20周年を迎えたことを改めてファンに報告。6月18日に発売されたニューアルバム『BOUNDLESS』収録を中心に、デビューシングル「HEAVEN」をはじめとする新旧の楽曲をおり混ぜ、20周年の集大成となる圧巻のパフォーマンスを披露した。 「Hayamaくんがたくさん曲を書いてくれたらTourbillonは安泰」とRYUICHIとINORANがステージ上でお願いすると、会場から「よろしくー」との声が上がるなど、TourbillonならではのアットホームなMCも健在だった。 アニバーサリーツアーは今週末7月5日(土) にZepp Namba公演を開催、7月27日(日) のZepp Haneda(TOKYO) 公演でファイナルを迎える。 <Tourbillon Debut 20th Anniversary Tour 2025 - BOUNDLESS -> 6月28日(土) Zepp Nagoya ※SOLD OUTOPEN 17:00 START 18:00 7月5日(土) Zepp NambaOPEN 17:00 START 18:00 7月27日(日) Zepp Haneda(TOKYO) ※SOLD OUTOPEN 17:00 START 18:00 New […]

The post Tourbillon、20周年アニバーサリーツアーが開幕 first appeared on BARKS.