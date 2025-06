Aile The Shotaが、新曲「向日葵花火」のミュージックビデオを公開した。 ◆「向日葵花火」MV ミュージックビデオには、Netflixが贈る新しい恋愛リアリティシリーズ『オフライン ラブ』に出演し話題を呼び、モデル・俳優として注目を集める島村雄大と、俳優・タレントをはじめマルチに活躍する牧野真鈴が出演。 「向日葵花火」で描かれた、恋心を抱くも想いを伝えることに躊躇してしまうという2人の関係性がリスナーの心をノスタルジックな感情にさせ、公開からわずか1日で10万回再生を突破。懐かしく、儚いミュージックビデオに仕上がった。 ◾️デジタルシングル「向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)」 2025年6月18日(水)発売配信URL:https://orcd.co/ats_himawarihanabi 関連リンク ◆Aile The Shota オフィシャルサイト◆Aile The Shota オフィシャルX◆Aile The Shota Info X◆Aile The Shota オフィシャルInstagram◆Aile The Shota オフィシャルYouTubeチャンネル◆Aile The Shota オフィシャルTikTok

