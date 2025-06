ukkaがグループ結成10周年を記念してスペシャルユニット企画を展開中だ。その第3弾として茜空、結城りなによる新ユニットMystiE(ミスティー)が始動し、新曲「Candy rock Girl」を7月9日(水)に配信リリースすることが決定した。 楽曲は、ローラーコースターのようなアップダウンする感情をキュートなコーラスとエッジの効いたギターサウンドで描く。『かわいい、でも強い』というZ世代女子たちのリアルを閉じ込めた、新時代の自己肯定ソングとなっている。 リリース翌日7月10日(木)20:30からはukka公式YouTubeチャンネルにてMystiEのメンバー(茜空・結城りな)による生配信が行われ、同日21:00からは「Candy rock Girl」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開される。 スペシャルユニット企画は他にもTEAM CUTEの宮沢友&若菜こはるによるRizziE(リジー)の「R・I・Z・Z」(アールアイジージー)、TEAM GALの村星りじゅ・芹澤もあ・葵るりによるWarpiE(ワーピー)の「I my perfect」(アイマイパーフェクト)が既に配信されている。これらのユニット企画を経て、今後のukkaの活躍にも注目したい。 リリース情報■ユニット企画TEAM ROCKアーティスト名: MystiE(ミスティー)タイトル: 「Candy rock Girl 」(キャンディーロックガール)配信開始日:2025年7月9日(水)形態:デジタルシングル(各音楽配信サービスにて)Pre-add/Pre-save受付中:https://ukka.lnk.to/Candy-rock-Girl_paps ■ユニット企画TEAM GALアーティスト名: WarpiE(ワーピー)タイトル: 「I my perfect」(アイマイパーフェクト)配信開始日:2025年6月25日(水)形態:デジタルシングル(各音楽配信サービスにて)URL:https://ukka.lnk.to/I-my-perfect ■ユニット企画TEAM CUTEアーティスト名:RizziE(リジー)タイトル:「R・I・Z・Z」(アールアイジージー)配信開始日:2025年5月28日(水)形態:デジタルシングル(各音楽配信サービスにて)URL:https://ukka.lnk.to/RIZZ_paps 定期ワンマンライブ情報<ukka 10th Anniversary Live vol.4>日程:2025年7月19日(土)会場:Veats Shibuya1部 open 12:15 / start 13:00 葵るり生誕ソロライブ2部 open 17:15 / start 18:00 葵るりプロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.5>日程:2025年9月14日(日)会場:duo MUSIC EXCHANGE1部 vs fishbowl2部 宮沢友プロデュースワンマンライブ <ukka 10th Anniversary Live vol.6>日程:2025年10月18日(土)会場:東京キネマ倶楽部1部 村星りじゅ生誕ソロライブ2部 村星りじゅプロデュースワンマンライブ <ukka […]

